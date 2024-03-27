Путин теряет контроль: The Times описало три сценария последствий теракта в "Крокусе"

По мнению британского журналиста Роджера Бойса, война в Украине ослабила узкий круг влияния президента РФ, а россияне, прежде видевшие в нем надежного лидера, теперь беспокоятся о своем собственном будущем.

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Недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" выявил уязвимость российского президента Владимира Путина и неподготовленность аппарата безопасности России к подобным вызовам. Об этом пишет редактор британской газеты The Times Роджер Бойс.

По его мнению, Путин постепенно теряет контроль над событиями в стране. Война в Украине ослабила его узкий круг влияния, а россияне, прежде видевшие в нем надежного лидера, теперь беспокоятся о своем собственном будущем.

"В этом был секрет политического выживания Владимира Путина: более твердая, чем у Бориса Ельцина, рука на румпеле, более надежная защита родины, чем у Михаила Горбачева. Да, Путин втянул россиян в долгую, жестокую войну с Украиной, но российские города в большинстве своем были защищены от этой мерзости. Он был Великим защитником. Больше нет", — пишет журналист.

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Бойс составил три возможных сценария последствий теракта в России:

Россия может интерпретировать теракт как провокацию, которая будет использована для разжигания общественного гнева против Украины и оправдание мобилизации. Путин может использовать теракт как повод для замораживания конфликта в Украине и переключить внимание на борьбу с терроризмом. Из-за потери контроля в российской власти произойдет раскол.

"Возрождение исламского террора в России было одновременно предсказуемым и недооцененным. Вмешательство Путина в Сирии в поддержку Асада принесло ему лишь немного союзников. Центральноазиатские республики начинают ощущать его слабость… Путин, вероятно, будет укреплять обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", — подчеркнул журналист.

Напомним, 26 марта СМИ сообщили, что ближайшие соратники Владимира Путина подхватывают его утверждения о якобы причастности Украины к теракту, однако многие представители политической и деловой элиты РФ не верят в связь Киева с террористами.