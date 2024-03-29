Охранники не узнали: опасному преступнику удалось сбежать из тюрьмы в образе женщины (фото)

Несмотря на усилия полиции ни заключенного, ни его соучастницу не схватили. Мужчина "непринужденно" вышел через вход с усиленной охраной и смешался с толпой благодаря одному трюку.

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В Венесуэле сбежал опасный преступник. Он просто вышел из тюрьмы после часа свиданий и остался незамеченным. Деталями инцидента поделились в издании Oddity Central.

25-летний Мануэль Лоренцо Авил Альварадо оказался в тюрьме после того, как совершил убийство и ограбление. Однако 13 марта ему удалось оказаться на свободе, воплотив креативный план побега.

В тот день в тюрьме Эль-Либертадор у Авила проходило супружеское свидание. Примерно в 14:00, когда время для свиданий закончилось, мужчина обманул нескольких охранников и покинул здание вместе с другими посетителями.

Преступник прибегнул к маскараду — надел парик и женскую одежду. Несмотря на темный оттенок кожи Авилу удалось не вызвать подозрений в образе блондинки. Следователи подозревают, что в переодевании в женщину убийце помогла его возлюбленная.

Мануэль Лоренцо Авил Альварадо в образе блондинки и тюрьма в Венесуэле Фото: Oddity Central

Камеры в тюрьме зафиксировали момент, когда заключенный, переодетый в женщину, "непринужденно" вышел через вход, несмотря на усиленную охрану. Затем он смешался с группой настоящих женщин, у которых завершились свидания с мужчинами.

Следствию показалось подозрительным, что Авилу удалось так легко обмануть охранников. Против четырех из них проводится служебное расследование.

Спутница Авила, которая его посещала в тот день, также разыскивается как соучастница. Однако несмотря на все усилия полиции заключенный и его возлюбленная остаются на свободе.

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