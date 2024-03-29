Охоронці не впізнали: небезпечному злочинцю вдалось втекти з в'язниці в образі жінки (фото)

Попри зусилля поліції ані в’язня, ані його співучасницю не схопили. Чоловік "невимушено" вийшов через вхід з посиленою охороною та змішався з натовпом завдяки одному трюку.

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У Венесуелі втік небезпечний злочинець. Він просто вийшов з в’язниці після години побачень та залишився непоміченим. Деталями інциденту поділились у виданні Oddity Central.

25-річний Мануель Лоренцо Авіл Альварадо опинився у в’язниці після того, як скоїв вбивство та пограбування. Однак 13 березня йому вдалося опинитись на волі, втіливши креативний план втечі.

Того дня у в’язниці Ель-Лібертадор у Авіла проходило подружнє побачення. Приблизно о 14:00, коли час для побачень закінчився, чоловік обдурив кількох охоронців та залишив будівлю разом з іншими відвідувачами.

Злочинець вдався до маскараду — одягнув перуку та жіночий одяг. Попри темний відтінок шкіри Авілу вдалося не викликати підозр в образі блондинки. Слідчі підозрюють, що у перевдяганні у жінку вбивці допомогла його кохана.

Мануель Лоренцо Авіл Альварадо в образі блондинки та в'язниця у Венесуелі Фото: Oddity Central

Камери у в’язниці зафіксували момент, коли в’язень, перевдягнений у жінку, "невимушено" вийшов через вхід попри посилену охорону. Потім він змішався з групою справжніх жінок, у яких завершились побачення з чоловіками.

Слідству здалося підозрілим, що Авілу вдалося так легко обдурити охоронців. Проти чотирьох з них проводиться службове розслідування.

Супутниця Авіла, яка його відвідувала того дня, також розшукується як співучасниця. Однак попри всі зусилля поліції в’язень та його кохана залишаються на волі.

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