"Нам не рады в Москве": Захарова допустила бойкот товаров из Франции в ответ на заявления Парижа

Пресс-секретарь российского МИДа не исключила, что французские товары в Москве начнут маркировать наклейкой "нам не рады", после чего представители бизнеса во Франции "пойдут брать штурмом мэрию в Париже".

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских Играх, которые пройдут во французской столице. В своем Telegram-канале спикер внешнеполитического ведомства РФ разместила сообщение, в котором пригрозила маркировать французские товары на территории России наклейками "нам не рады в Москве".

"Как думаете, может нам подобрать какую-то французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", — написала Захарова.

Она иронично предположила, что еще одно такое заявление, как сделала Идальго, может привести к тому, что "представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа". Захарова добавила, что у РФ есть "огромный выбор того, чем можно заменить ряд французских товаров".

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Кроме этого, Захарова вспомнила, что 210 лет назад — 31 марта 1814 года — Париж был взят русской армией.

"Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешней французской власти от души с праздником! В свое время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились", — написала спикер российского МИДа.

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Напомним, 30 марта Le Monde написало, что мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в Париже.

19 марта исполком Международного олимпийского комитета принял решение об участии в летней Олимпиаде 12 спортсменов из РФ и 9 спортсменов из Беларуси. Выступать они будут в нейтральном статусе. В целом МОК может допустить к соревнованиям 36 россиян и 22 белоруса.