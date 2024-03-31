В РФ весенними паводками затопило Алтайский край

Сообщается, что паводками размыло дороги, подтопило около тысячи домохозяйств в 40 населенных пунктах. Уже начало затапливать дороги в Новосибирской области.

Related video

В Алтайском крае России начались паводки из-за резкого потепления. Уже подтопило 478 жилых домов и около тысячи приусадебных участков в 40 населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России.

На девяти участках автодорог введено ограничение движения. Некоторые дороги, как видно на опубликованных видео, размыло вовсе.

С 30 марта в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Местное МЧС уже сообщило, что возводятся дамбы, а "ситуация контролируется дронами". Началась эвакуация местного населения и домашнего скота.

Паводок в Алтайском крае РФ Фото: МЧС России Паводок в Алтайском крае РФ Фото: МЧС России

Затапливать начало соседние Новосибирскую область и Кузбасс (Кемеровскую область). Один из самых многоводных паводков за всю историю наблюдений случился и в Приволжском Федеральном округе. Вода уже начала смывать улицы, дороги и мосты в пяти регионах.

Наводнение в РФ Фото: МЧС России

Аномальное количество осадков в Самарской области — 239 миллиметров. Последний раз такой показатель регистрировали в 1933 году.

Больше всего может достаться Саратовской области из-за небывало снежной зимы. Водохранилища уже не справляются с запасами воды.

Наводнение в РФ

Также паводки начались и в Казахстане, который граничит с Алтайским краем. Из-за наводнения были закрыты границы с РФ и там образовались пробки.

Наводнение в Казахстане

Так, в Уральске из-за паводков затопило местный акимат (администрацию), здания городского суда и железнодорожного вокзала, детскую больницу, казначейство и гимназию. В городском акимате также сообщили о затоплении 18 частных и пяти многоквартирных домов.

Всего наводнение грозит 10 регионам Казахстана. Зима была очень снежной, а теперь наступило резкое потепление, так что паводков не избежать, сообщают местные власти.

Напомним, в конце прошлого года сильное наводнение произошло на Камчатке. На регион сошел мощный шторм, после чего под воду ушли целые поселки.