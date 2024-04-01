"Поворотный момент": Эрдоган и его партия потерпели поражение на выборах в Турции

Городским головой Стамбула стал Экрем Имамоглу, сторонники которого предвещают ему участие в президентских выборах. Его партия CHP завоевала еще 15 мест по всей стране.

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Турецкая оппозиция победила Реджепа Тайипа Эрдогана на "ключевых" местных выборах. Об этом сообщили в Reuters 31 марта.

В воскресенье в Турции прошли общенациональные местные выборы. На посту мэра Стамбула восстановили Экрема Имамоглу, которого считают "главным соперником" президента.

Имамоглу победил с перевесом в 10%, а его Республиканская народная партия (CHP) сохранила Анкару и получила 15 других мест в городах по всей стране. В СМИ отметили, что это стало "худшим поражением" Эрдогана и его Партии справедливости и развития (AKP) за более чем 20 лет.

Лидер Турции назвал результаты местных выборов "поворотным моментом". По мнению аналитиков, он и AKP достигли худших результатов, чем ожидалось, из-за резкого роста инфляции, недовольных исламистских избирателей и симпатии к Имамоглу.

"Те, кто не понимает послание нации, в конце концов проиграют", — заявил поздно вечером 31 марта оппозиционер.

Он обращался к тысячам сторонников, часть из которых требовала отставки Эрдогана. В то же время президент в штаб-квартире AKP в Анкаре заявил, что его альянс "потерял высоту" по всей стране и теперь примет меры, чтобы ответить на сообщения избирателей.

"Если мы совершили ошибку, мы ее исправим. Если нам чего-то не хватает, мы это достроим", — заверил он.

Сообщается, что Имамоглу получил 50,92% голосов. Его соперник — кандидат от AKP Мурат Курум — получил 40,05% поддержки.

Политолог Мерт Арсланалп заявил, что произошло "самое серьезное поражение Эрдогана на выборах" с момента его прихода к власти в 2002 году.

"Имамоглу продемонстрировал, что он может преодолеть глубокие социально-политические разногласия, которые определяют оппозиционный электорат Турции, даже без их институциональной поддержки. Это делает его наиболее политически конкурентоспособным соперником режима Эрдогана", — подчеркнул он.

Перед зданием муниципалитета Стамбула собрались сторонники Имамоглу с флагами. Они заявили, что видят оппозиционера соперником Эрдогана на президентских выборах в будущем.

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