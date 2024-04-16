Аргентина рассмотрит иск о военных преступлениях россиян на оккупированной части Украины, — СМИ

В жалобе указано о том, что электрические кабели были прикреплены к пальцу и уху мужчины, чтобы пропустить ток через его тело. Его и других удерживали в камерах площадью 10 квадратных метров.

Related video

Украинец, который утверждает, что его пытали российские оккупационные силы, подал юридическую жалобу в судебную инстанцию в Аргентине. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении мужчина обвинил одного из оккупантов, названного по имени, двух человек, идентифицированных по их позывным, а также других неназванных лиц в применении электрошока и незаконном удержании в конце 2022 года. Он попросил агентство не называть его имени, поскольку боится за свою семью, которая все еще находится в оккупированной войсками РФ части Украины.

Важно

Зло наконец должно проиграть: Зеленский высказался о создании спецтрибунала для РФ (видео)

Гражданин в понедельник подал жалобу в Федеральный суд в Буэнос-Айресе против людей, которые, по его словам, осуществляли пытки, а также чиновников, которые руководили центром заключения на юге Украины. По его словам, его удерживали, и его начальника на работе, которого он обвиняет в содействии жестокому обращению.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок", — рассказал он.

Мужчина добавил, что терял сознание, ему было больно. Ему повезло выжить, но большое количество людей до сих пор там.

В жалобе указано о том, что электрические кабели были прикреплены к пальцу и уху мужчины, чтобы пропустить ток через его тело. Его и других удерживали в камерах площадью 10 квадратных метров.

Reuters не смогло независимо подтвердить детали учетной записи жертвы.

Министерство обороны РФ в понедельник отказалось комментировать ситуацию. Москва отрицает совершение военных преступлений в Украине и отклонила предварительные ордера на арест Международного уголовного суда за военные преступления в рамках предвзятой кампании Запада по дискредитации России.

Команда юристов мужчины обратилась с призывом не разглашать детали в заявлении, которые могли бы идентифицировать мужчину, точное место и время предполагаемых событий, а также личности предполагаемых преступников, ссылаясь на беспокойство о безопасности мужчины.

Теперь аргентинский суд должен решить, будет ли он принимать жалобу, на что потенциально могут уйти месяцы. До этого времени заявка не обнародуется.

Этот иск уже назвали историческим. Если прокуроры в Аргентине примут жалобу, это будет первое дело в отношении вероятных военных преступлений России в Украине, возбужденное за пределами Европы и Соединенных Штатов.

"Сегодняшнее представление — важный исторический шаг. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь аргентинскому правосудию в его стремлении к правде и справедливости", — сказал Юрий Белоусов, руководитель отдела военных преступлений Генпрокуратуры Украины.

Напомним, в марте 2023 года юрист рассказал о том, что глава Кремля Владимир Путин может избежать суда за военные преступления в Украине. По словам Джеффри Найса, который был прокурором во время трибунала над экс-президентом Югославии Милошевичем, система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а западные государства прямо не называют главу Кремля военным преступником.