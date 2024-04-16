Аргентина розгляне позов щодо воєнних злочинів росіян на окупованій частині України, — ЗМІ

У скарзі вказано про те, що електричні кабелі були прикріплені до пальця та вуха чоловіка, щоб пропустити струм через його тіло. Його й інших утримували в камерах площею 10 квадратних метрів.

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Українець, який стверджує, що його катували російські окупаційні сили, подав юридичну скаргу до судової інстанції в Аргентині. Про це повідомляє Reuters.

У заяві чоловік звинуватив одну особу, названу на ім'я, двох осіб, ідентифікованих за їхніми позивними, а також інших неназваних осіб у застосуванні електрошоку та незаконному утриманні наприкінці 2022 року. Він попросив агенцію не називати його імені, оскільки боїться за свою родину, яка все ще перебуває в окупованій військами РФ частині України.

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Громадянин у понеділок подав скаргу до Федерального суду в Буенос-Айресі проти людей, які, за його словами, здійснювали тортури, катували його, а також чиновників, які керували центром ув'язнення на Півдні України. За його словами, його утримували, і його начальника на роботі, якого він звинувачує у сприянні жорстокому поводженню.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електрошок", — розповів він.

Чоловік додав, що втрачав свідомість, йому було боляче. Йому пощастило вижити, але велика кількість людей і досі там.

У скарзі вказано про те, що електричні кабелі були прикріплені до пальця та вуха чоловіка, щоб пропустити струм через його тіло. Його й інших утримували в камерах площею 10 квадратних метрів.

Reuters не змогло незалежно підтвердити деталі облікового запису жертви.

Міністерство оборони РФ в понеділок відмовилося коментувати ситуацію. Москва заперечує вчинення воєнних злочинів в Україні та відхилила попередні ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в межах упередженої кампанії Заходу з дискредитації Росії.

Команда юристів чоловіка звернулася із закликом не розголошувати деталі в заяві, які могли б ідентифікувати чоловіка, точне місце та час передбачуваних подій, а також особи ймовірних злочинців, покликаючись на занепокоєння щодо безпеки чоловіка.

Тепер аргентинський суд має вирішити, чи прийматиме він скаргу, на що потенційно можуть піти місяці. До цього часу заявка не оприлюднюється.

Цей позов уже назвали історичним. Якщо прокурори в Аргентині приймуть скаргу, це буде перша справа стосовно ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні, порушена за межами Європи та Сполучених Штатів.

"Сьогоднішнє подання — важливий історичний крок. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти аргентинському правосуддю в його прагненні до правди і справедливості", — сказав Юрій Бєлоусов, керівник відділу воєнних злочинів Генпрокуратури України.

Нагадаємо, у березні 2023 року юрист розповів про те, що очільник Кремля Володимир Путін може уникнути суду за воєнні злочини в Україні. За словами Джеффрі Найса, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а західні держави прямо не називають голову Кремля воєнним злочинцем.