Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. Жданова, где она училась с Владимиром Путиным.

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В России Совет Федерации проголосовал за новую кандидатуру на должность председателя Верховного суда. Ею стала однокурсница действующего президента РФ Владимира Путина Ирина Подносова. Об этом сообщает ВВС Русская служба.

"Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что конкурс на эту должность был объявлен 1 марта, после смерти предыдущего председателя суда Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1989 года (тогда это еще был Верховный суд РСФСР).

71-летняя Подносова была заместителем в должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. Жданова, где она училась с Владимиром Путиным. До перехода в Верховный суд России Подносова возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Напомним, что 11 апреля Путин заявил, что Россия якобы не била по Украине зимой из "гуманитарных соображений", но после ударов по энергообъектам РФ просто была "вынуждена ответить".