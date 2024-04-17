Однокурсниця Путіна Ірина Подносова очолила Верховний суд РФ - подробиці

Ірина Подносова закінчила юридичний факультет Ленінградського держуніверситету ім. Жданова, де вона вчилася із Володимиром Путіним.

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В Росії Рада Федерації проголосувала за нову кандидатуру на посаду голови Верховного суду. Нею стала однокурсниця діючого президента РФ Володимира Путіна Ірина Подносова. Про це повідомляє ВВС Російська служба.

"Рада Федерації проголосувала за призначення Ірини Подносової на посаду голови Верховного суду Росії", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що конкурс на цю посаду було оголошено 1 березня, після смерті попереднього голови суду В'ячеслава Лебедєва, який очолював його від 1989 року (тоді це ще був Верховний суд РРФСР).

71-річна Подносова була заступником на посаді голови Судової колегії з економічних суперечок.

1975 року вона закінчила юридичний факультет Ленінградського держуніверситету ім. Жданова, де вона вчилася із Володимиром Путіним. До переходу до Верховного суду Росії Подносова очолювала Ленінградський обласний суд та Другий апеляційний суд загальної юрисдикції.

Нагадаємо, що 11 квітня Путін заявив, що Росія нібито не била по Україні взимку з "гуманітарних міркувань", але після ударів по енергооб'єктах РФ просто була "змушена відповісти".