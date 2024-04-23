Катера, Storm Shadow и бронетехника: Британия выделила Украине пакет помощи, детали

Президент Украины также обсудил с премьер-министром Британии необходимость создания действенной модели конфискации российских активов за рубежом.

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Великобритания выделила Украине 500 млн фунтов стерлингов в рамках нового пакета военной помощи, в который в частности войдут дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, бронетехника и боеприпасы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов (1 фунт = $1,24, — ред.) Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы — все это действительно нужно Украине на поле боя", — отметил Зеленский.

Лидеры обоих государств также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов за рубежом.

"Благодарен Великобритании и лично Премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях", — подчеркнул Зеленский.

Что войдет в новый пакет военной помощи от Британии

Как указано на сайте правительства Великобритании, в новый пакет войдет:

60 катеров, включая рейдерские и водолазные суда, а также морские орудия;

более 1600 ударных ракет и ракет для систем ПВО, а также высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.

более 400 единиц техники, в том числе 160 автомобилей Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.

около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

"Этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его храброй нации", — отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Напомним, это не первый пакет помощи, о котором объявляет Великобритания этой весной. 23 марта Великобритания объявила, что предоставит Украине помощь на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов. В частности на обеспечение систем противовоздушной обороны, которые выполняют задачи по защите неба Украины, выделят 20 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда.

15 апреля издание Politico обнародовало информацию, почему Великобритания не арестовывает активы РФ. По данным журналистов, британские парламентарии не хотят, чтобы их страна стала клептократией, которая отбирает чужие деньги. Также они считают, что российские деньги могут стать хорошей основой для переговоров.