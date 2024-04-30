В Перу пассажирский автобус сорвался со скалы: десятки жертв и раненых (фото, видео)

Транспортное средство, которое оказалось на берегу реки, перевозило более 50 пассажиров. Некоторых людей после падения снесло водой.

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Автобус ночью упал с горного склона Анд в реку в Перу, по меньшей мере 25 человек погибли, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Автобус направлялся в город Сорочуко в воскресенье вечером. Транспортное средство перевернулось и упало со склона в реку.

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"Информация еще уточняется, потому что авария произошла ночью на достаточно неровной дороге, грунтовой дороге, где автобус упал в реку", — говорится в заявлении представителей прокуратуры.

Местные СМИ сообщили, что автобус ехал из соседнего города Селендин. На территории населенного пункта объявили трехдневный траур.

По информации SCMP, автобус, который оказался на берегу реки, перевозил более 50 пассажиров. Некоторых из тех, кто был в транспортном средстве, снесло водой.

На месте аварии работали спасатели и пожарные, откуда пострадавших эвакуировали в больницу. Десятки людей собрались вблизи места аварии, отчаянно ожидая новостей о своих близких.

Аварии на дорогах Перу довольно распространены. Около двух десятков человек погибли в аварии в сентябре и по меньшей мере 24 погибли, когда автобус сорвался со скалы в январе 2023 года.

Напомним, 22 апреля в Киевской области под бусом с пассажирами провалилась дорога. В микроавтобусе находились 9 пассажиров и водитель. Они ехали на работу в село Песковка по автодороге "Иванков — Радомышль".