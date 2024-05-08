Нанес "значительный ущерб": американскому солдату в РФ предъявили обвинения, — Reuters

Американского сержанта будут удерживать в СИЗО российского Владивостока до начала июля. Военного обвиняют в краже 1 500 долларов.

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Американскому солдату Гордону Блэку, который содержится под стражей в российском городе Владивосток, предъявлено обвинение в краже, нанесшей "значительный ущерб". Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение Первомайского районного суда Владивостока.

Задержание Блэка, который, по словам Пентагона, ездил в Россию без разрешения, является еще одной дипломатической головной болью для Соединенных Штатов, которые предостерегли граждан США от всех поездок в Россию.

Суд проинформировал, что 34-летнему Блэку, которого задержали в начале мая на Дальнем Востоке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 июля за "тайное хищение имущества гражданки Т., причинившее последней существенный ущерб".

"При избрании меры пресечения в виде содержания под стражей суд пришел к выводу, что гражданин США под бременем предъявленных обвинений мог скрываться от органов досудебного расследования и суда с целью избежания ответственности", — говорится в заявлении суда.

Гордон Блэк и 32-летняя россиянка познакомились в Южной Корее. Американец приехал во Владивосток, чтобы навестить ее, они поссорились, и позже она подала заявление в полицию, обвинив его в краже 200 тыс. рублей, то есть чуть более 1,5 тыс. долларов США.

Его задержали в местной гостинице, когда тот уже купил билет на самолет, чтобы вернуться домой.

Гордон Блэк Фото: Gordon Black / facebook

Находясь в Южной Корее, Блэк получил распоряжение ехать в форт Кавазос в Техасе на новое место службы. На свою передислокацию он получил две недели, но без разрешения Пентагона Блэк вылетел из Инчхона, Республика Корея, через Китай во Владивосток.

Блэк пошел в армию США как пехотинец в 2008 году и с октября 2009 года по сентябрь 2010 года мужчина служил в Ираке. А с июня 2013 года по март 2014 года проходил службу в Афганистане. Его последнее место службы — база Кэмп Хамфрис, которая является крупнейшей в мире зарубежной военной базой США.

Добавим, ранее правительство США предупредило граждан, что на территории РФ им находиться опасно. На сегодня в российских тюрьмах находится двое американцев — Эван Гершкович (репортер Wall Street Journal, март 2023 г.) и Пол Вилан (морской пехотинец, 2018 г.). Обоих осудили на большие сроки по обвинению в шпионаже. На днях Кремль отпустил американскую спортсменку Бриттни Грайнер, которую задержали незадолго до полномасштабного вторжения. Российский суд приговорил ее к 9 годам колонии якобы за хранение наркотических веществ. В мае 2024 года Кремль ее отпустил на свободу, заставив просить помилования у Владимира Путина.