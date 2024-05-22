Трамп сравнил США с "объединенным Рейхом": Байден уже отреагировал (видео)

На опубликованном ролике к предвыборной кампании политика указаны положительные моменты, которые якобы должны произойти в случае его переизбрания на должность президента. Журналисты утверждают, что Трампу позже пришлось удалить видео из-за сравнения страны с "объединенным Рейхом".

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попал в новый скандал, опубликовав ролик в своей социальной сети Truth Social. В нем он сравнил свою страну с "объединенным Рейхом". Об этом пишет Reuters.

Ролик примерно на 30 секунд был опубликован еще 20 мая во второй половине дня, однако на следующий день он пропал со страницы американского политика. Журналисты связались с человеком, который знаком с ситуаций и тот подтвердил, что публикация была удалена.

На кадрах, которыми поделился Дональд Трамп были показаны положительные изменения в стране, которые якобы произойдут в случае его победы на президентских выборах в ноябре текущего года. Там были различные газетные заголовки, которые гласят, что экономика лишь процветает, а проблема с иммиграцией на южной границе была решена. Один из моментов этого видео и привел к инциденту с его удалением. В тексте, который было достаточно трудно разобрать с первого раза, пишут журналисты, сказано следующее:

"Промышленная сила значительно возросла… благодаря созданию объединенного Рейха".

В материале напомнили, что за время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал своих оппонентов и называл их "паразитами". Также он негативно высказывался в сторону иммигрантов, которые незаконно заехали на территорию США и "отравляют кровь страны". Такая риторика подвергается критике со стороны американских демократов и некоторых историков, ведь подобные заявления являются нацистскими.

Новый ролик, который уже был удален, также был раскритикован. В частности это сделал действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он заявил, что использованием слов, которые ассоциируют в Третьим Рейхом и нацистской Германией времен Адольфа Гитлера, недопустимо.

"Это не речь американского президента. Это не речь ни одного американца. Это речь гитлеровской Германии. У него есть какое-то нелепое оправдание, что это сделал работник штаба. Но мы уже знаем, что Трамп лично контролирует свой аккаунт в социальных сетях, потому что он так много хвастался своим контролем", — заявил Джо Байден.

Напомним, 9 мая сообщалось, что Дональд Трамп может пойти на эскалацию с РФ после выборов президента. У него будет сразу 2 сценария того, как США должны поддержать Украину. По словам профессора истории Майкла Киммейджа, если политик во второй раз станет президентом, он будет менее осторожен в вопросе ядерной войны, а также может разрешить удары по России американским оружием.