Трамп порівняв США з "об'єднаним Рейхом": Байден уже відреагував (відео)

На опублікованому ролику до передвиборчої кампанії політика вказано позитивні моменти, які нібито мають відбутися в разі його переобрання на посаду президента. Журналісти стверджують, що Трампу пізніше довелося видалити відео через порівняння країни з "об'єднаним Рейхом".

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп потрапив у новий скандал, опублікувавши ролик у своїй соціальній мережі Truth Social. У ньому він порівняв свою країну з "об'єднаним Рейхом". Про це пише Reuters.

Ролик приблизно на 30 секунд було опубліковано ще 20 травня у другій половині дня, проте наступного дня він зник зі сторінки американського політика. Журналісти зв'язалися з людиною, яка знайома з ситуацією, і та підтвердила, що публікацію було видалено.

На кадрах, якими поділився Дональд Трамп, були показані позитивні зміни в країні, які нібито відбудуться в разі його перемоги на президентських виборах у листопаді поточного року. Там були різні газетні заголовки, які свідчать, що економіка лише процвітає, а проблема з імміграцією на південному кордоні була вирішена. Один із моментів цього відео і призвів до інциденту з його видаленням. У тексті, який було досить важко розібрати з першого разу, пишуть журналісти, сказано таке:

"Промислова сила значно зросла... завдяки створенню об'єднаного Рейху".

У матеріалі нагадали, що за час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово критикував своїх опонентів і називав їх "паразитами". Також він негативно висловлювався в бік іммігрантів, які незаконно заїхали на територію США і "отруюють кров країни". Така риторика зазнає критики з боку американських демократів і деяких істориків, адже подібні заяви є нацистськими.

Новий ролик, який уже було видалено, також було розкритиковано. Зокрема це зробив чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він заявив, що використанням слів, які асоціюють з Третім Рейхом і нацистською Німеччиною часів Адольфа Гітлера, є неприпустимим.

"Це не промова американського президента. Це не промова жодного американця. Це промова гітлерівської Німеччини. У нього є якесь безглузде виправдання, що це зробив працівник штабу. Але ми вже знаємо, що Трамп особисто контролює свій акаунт у соціальних мережах, бо він так багато хвалився своїм контролем", — заявив Джо Байден.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що Дональд Трамп може піти на ескалацію з РФ після виборів президента. У нього буде одразу 2 сценарії того, як США мають підтримати Україну. За словами професора історії Майкла Кіммейджа, якщо політик вдруге стане президентом, він буде менш обережним у питанні ядерної війни, а також може дозволити удари по Росії американською зброєю.