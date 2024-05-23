Покушение на Фицо: нападавший поддерживал предоставление военной помощи Украине, — СМИ

Задержанный на судебном слушании заявил, что считает нынешнюю власть "Иудой в отношении Европейского Союза". Также Цинтулу беспокоили хорошие отношения премьера Словакии с Россией и Венгрией.

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Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула на допросе заявил, что не хотел убивать главу правительства. Он имел целью "навредить здоровью" Фицо, чтобы тот не смог дальше вести политику, с которой нападающий не согласен. Об этом сообщило словацкое издание Pravda, которое располагает постановлением о досудебном заключении Цинтулы.

Согласно документу, задержанный заявил, что власти преследуют деятелей культуры, оказывают давление на СМИ в Словакии, а также не оказывают военную помощь Украине. Он считает нынешнюю власть "Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому и "решил действовать".

Нападавший заверил, что не собирался стрелять в охранников Фицо или открывать огонь по толпе.

Один из свидетелей утверждал, что слышал, как Цинтула говорил "враждебные и злобные вещи" о премьере Словакии, и что его беспокоило то, как он ведет себя в отношении России и Венгрии и что имеет с ними хорошие отношения.

Отмечается, что нападение на Фицо мужчина начал планировать 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел с 1992 года. О выездном заседании правительства он узнал из СМИ, после чего решил реализовать свой замысел.

Суд оставил подозреваемого под стражей. Ему грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, 15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика оперировали в течение нескольких часов.

20 мая министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападавший мог иметь сообщников.