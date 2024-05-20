Покушение на Роберта Фицо: в правительстве не исключили, что нападавший мог иметь сообщников

По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, нападавший мог обсуждать покушение на Фицо с "кем-то из своего окружения". Он считает, что версия о том, что нападавший действовал не сам, является "наиболее реальной".

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Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула мог иметь сообщников. Такую вероятность не исключил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, сообщает издание Dennik N.

По словам министра, через два часа после покушения на премьера была удалена страница в Facebook и история общения в мессенджере 71-летнего нападающего. Впрочем, удалил ее не Цинтула, ведь он был задержан. Не могла этого сделать и его жена, ведь она не настолько "технически подготовлена", пояснил Шутай-Эшток.

Глава словацкого МВД также опроверг слухи, что сообщниками Цинтулы могли быть мужчина и женщина, которые стояли у заграждения рядом с нападающим. Это были слепая женщина и ее глухой партнер, рассказал Шутай Эшток.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что нападавший мог обсуждать покушение на Фицо с "кем-то из своего окружения". Он считает, что версия о том, что нападавший действовал не сам, является "наиболее реальной".

Напомним, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Это произошло в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы. Фицо подошел к людям на улице после выездного заседания правительства. Из толпы прозвучало несколько выстрелов.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который не согласен с политикой действующего правительства Словакии. Министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение было политически мотивированным.

Состояние Роберта Фицо после ряда проведенных операций медики оценивают как стабильное, однако все еще тяжелое.