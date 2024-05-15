МВД Словакии официально подтвердило покушение на премьера Фицо: что известно

Словацкие силовики подтвердили чрезвычайное происшествие в городе Гандлова, где произошла стрельба. О том, в каком состоянии раненый премьер Роберт Фицо, в МИД не рассказали.

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Министерство внутренних дел (МВД) Словакии официально признало, что днем 15 мая произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Чиновники призывают сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять официальным источникам информации. О заявлении словацкого МВД написали на портале Aktuality.

Журналисты ссылаются на заявление спикера МВД Словакии Матей Нойман. Кроме того, привели слова вице-спикера парламента Любош Блага. Чиновник сообщил, что из-за покушения на Фицо на неопределенное время откладываются заседания законодательного органа — Национального совета Словацкой Республики.

На странице Facebook и на сайте словацкого силового ведомства пока нет публикаций, связанных с покушением на премьер-министра. Однако есть публикация на странице полиции под названием "Против мошенничества и мистификаций". В заметке указывается, что Фицо получил ранения и в сети начали распространяться призывы "к возмездию и насилию". Гражданам предлагается сохранять спокойствие и ждать официальной информации

Покушение на Фицо — комментарий полиции в Facebook Фото: Скриншот

Отметим, днем 15 мая в словацких СМИ появилось сообщение о стрельбе в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. Согласно данным журналистов, возле местного дома культуры собралась группа граждан, которая хотела пообщаться и увидеться с чиновниками. К ним, среди прочих, вышел и премьер-министр Роберт Фицо. В какой-то момент прозвучало четыре-пять выстрелов. Политик получил ранения, заявили свидетели инцидента. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и пришлось вызвать вертолет для того, чтобы отвезти в другое медицинское учреждение для спасения жизни.

Через несколько часов в сети появились первые кадры после стрельбы. Можно увидеть, как человек, похожий на Фицо, подогнув ноги, свисает из рук охранников. Охранники быстро тащат мужчину в автомобиль, при этом не понятно степень ранения премьер-министра.

Между тем Фицо известен тем, что в четвертый раз возглавил правительство Словакии. Между тем расследователи выяснили, что он может быть причастен к уголовным преступлениям, но это не помешало избирателями отдать за него голоса. Однако зимой 2023 года граждане вышли с протестами: заявляли, что не поддерживают уничтожение единого антикоррупционного органа страны.

Напоминаем, Фицо выступает с заявлениями относительно позиции Украины в борьбе против РФ. Кроме того, он раскритиковал поведение сограждан, которые самостоятельно собрали несколько миллионов евро на закупку снарядов для ВСУ.