МВС Словаччини офіційно підтвердило замах на прем'єра Фіцо: що відомо

Словацькі силовики підтвердили надзвичайну подію у місті Гандлова, де сталась стрілянина. Про те, у якому стані поранений прем'єр Роберт Фіцо, в МЗС не розповіли.

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) Словаччини офіційно визнало, що вдень 15 травня стався замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Урядовці закликають зберігати спокій, не піддаватись на провокації і довіряти офіційним джерелам інформації. Про заяву словацького МВС написали на порталі Aktuality.

Журналісти посилаються на заяву речника МВС Словаччини Матей Нойман. Крім того, навели слова віцеспікера парламенту Любош Блага. Посадовець повідомив, що через замах на Фіцо на невизначений час відкладаються засідання законодавчого органу — Національної ради Словацької Республіки.

На сторінці Facebook і на сайті словацького силового відомства поки що немає публікацій, пов'язаних із замахом на прем'єр-міністра. Однак є публікація на сторінці поліції під назвою "Проти шахрайства та містифікацій". У дописі вказується, що Фіцо отримав поранення й у мережі почали поширюватись заклики "до відплати та насильства". Громадянам пропонується зберігати спокій і чекати на офіційну інформацію

Замах на Фіцо - коментар поліції у Facebook Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 15 травня у словацьких ЗМІ з'явилось повідомлення про стрілянину у місті Гандлова, де відбувалось виїзне засідання уряду. Згідно з даними журналістів, біля місцевого будинку культури зібралась група громадян, яка хотіла поспілкуватись та побачитись з посадовцями. До них, серед інших, вийшов і прем'єр-міністр Роберт Фіцо. У якийсь момент пролунало чотири-п'ять пострілів. Політик отримав поранення, заявили свідки інциденту. Його доправили до лікарні у важкому стані й довелось викликати гелікоптер для того, щоб відвезти в інший медичний заклад для порятунку життя.

За кілька годин у мережі з'явились перші кадри після стрілянини. Можна побачити, як чоловік, схожий на Фіцо, підігнувши ноги, звисає з рук охоронців. Охоронці швидко тягнуть чоловіка в автомобіль, водночас не зрозуміло ступінь поранення прем'єр-міністра.

Тим часом Фіцо відомий тим, що вчетверте очолив уряд Словаччини. Тим часом розслідувачі з'ясували, що він може бути причетним до кримінальних злочинів, але це не завадило виборцями віддати за нього голоси. Однак взимку 2023 року громадяни вийшли з протестами: заявляли, що не підтримують знищення єдиного антикорупційного органу країни.

Нагадуємо, Фіцо виступає із заявами щодо позиції України у боротьбі проти РФ. Крім того, він розкритикував поведінку співгромадян, які самостійно зібрали кілька мільйонів євро на закупівлю снарядів для ЗСУ.