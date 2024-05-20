Замах на Роберта Фіцо: в уряді не заперечили, що нападник міг мати спільників

За словами міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка, нападник міг обговорювати замах на Фіцо з "кимось зі свого оточення". Він вважає, що версія про те, що нападник діяв не сам, є "найбільш реальною".

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Нападник на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Юрай Цинтула міг мати спільників. Таку ймовірність не виключив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток, повідомляє видання Dennik N.

За словами міністра, через дві години після замаху на прем'єра була видалена сторінка у Facebook та історія спілкування у месенджері 71-річного нападника. Утім, видалив її не Цинтула, адже він був затриманий. Не могла цього зробити і його дружина, адже вона не настільки "технічно підготовлена", пояснив Шутай-Ешток.

Очільник словацького МВС також спростував чутки, що спільниками Цинтули могли бути чоловік і жінка, які стояли біля загородження поряд із нападником. Це були сліпа жінка та її глухий партнер, розповів Шутай Ешток.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що нападник міг обговорювати замах на Фіцо з "кимось зі свого оточення". Він вважає, що версія про те, що нападник діяв не сам, є "найбільш реальною".

Нагадаємо, 15 травня на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо був скоєний замах. Це сталося у місті Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави. Фіцо підійшов до людей на вулиці після виїзного засідання уряду. З натовпу пролунало кілька пострілів.

Нападником виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який не згоден з політикою чинного уряду Словаччини. Міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток заявив, що замах був політично вмотивованим.

Стан Роберта Фіцо після низки проведених операцій медики оцінюють як стабільний, проте все ще важкий.