Стан Фіцо важкий, але стабільний: у Словаччині повідомили нові деталі про наслідки замаху

За словами словацького міністра оборони Роберта Калиняка, поки що пораненого політика зарано перевозити до столиці, адже організм ще бореться з травмами. Уряд поки що працюватиме без Роберта Фіцо.

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15 травня у Словаччині стався замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Через кілька днів і низку проведених операцій його стан оцінюють як стабільний, проте все ще важкий. Детальніше про це розповів міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, передає Aktuality.sk.

За його словами, глава уряду зазнав чотирьох вогнепальних поранень, які призвели до великих ушкоджень. Лікарі провели величезну кількість втручань, щоб врятувати життя політику.

Тепер залишається тільки чекати, каже Роберт Калиняк. Потрібно, щоб минуло 4-5 днів, які є критичними. Уже після цього організм почне поступово боротися із серйозними ушкодженнями.

"Зараз ми підійшли до тієї стадії, коли організм вичерпав резерви своїх захисних механізмів, тому дуже важливо, щоб лікарі правильно вибудували лікування і впоралися з усіма ускладненнями, які неминучі", — продовжив словацький прем'єр-міністр.

До слова, це і є причина, через яку буде неможливо доставити Роберта Фіцо до Братислави ще кілька днів. Те ж саме стосується і пропозицій від партнерів за кордоном.

Попри травми прем'єр-міністр Словаччини перебуває при свідомості і вже провів особисту бесіду з міністром оборони країни. Вони узгодили те, як функціонуватиме держава, поки голова уряду на вимушеному лікарняному.

"Ми також дали один одному деякі вказівки щодо того, як має діяти уряд, як має функціонувати держава, але основна частина розмови була присвячена його самопочуттю та стану здоров'я. Наближається крайній термін подачі законопроєктів до парламенту, тож держава має продовжувати функціонувати", — продовжив Роберт Калиняк.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів про стан пораненого колеги зі Словаччини. За його словами, навіть за умови одужання Роберта Фіцо, той не зможе працювати до виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні.