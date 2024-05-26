"Выпрыгивали из окон": пожар в ТЦ в Индии унес жизни как минимум 27 человек, — СМИ (видео)

Официальные лица заявили, что по меньшей мере четыре человека были задержаны для допроса, и предупредили, что число погибших, вероятно, возрастет.

Related video

По данным официальных лиц, четверо детей оказались среди пострадавших во время пожара в переполненном парке развлечений в штате Гуджарат на западе Индии. Накануне, в субботу, погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом пишет DW.

Причина пожара пока неизвестна, но власти задержали нескольких для допроса.

Представители местных властей заявили, что судебно-медицинские эксперты собирали образцы ДНК погибших, поскольку некоторые из них "обгорели до неузнаваемости".

"В результате пожара погибло 27 человек. Полиция арестовала двух, расследование продолжается", — сообщил в воскресенье утром представитель местного правительства Прабхав Джоши.

Официальные лица заявили, что по меньшей мере четыре человека были задержаны для допроса, и предупредили, что число погибших, вероятно, возрастет.

Пожар произошел в городе Раджкот. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что "трагедия пожара в Раджкоте опечалила всех нас".

Пожар в Индии: подробности

Индийские СМИ сообщили в воскресенье, что, по словам выживших, им приходилось выбивать двери и выпрыгивать из окон, чтобы спастись от ада, охватившего центр, полный молодых людей, которые играли в игры, в том числе боулинг.

По словам пожарного Илеша Кхера, когда вспыхнула стихия, в двухэтажном здании парка развлечений и тематики TRP находилось в общей сложности более 300 человек.

"Люди оказались в ловушке, поскольку временная конструкция на объекте обрушилась возле входа, что затруднило выход людей", — сказал он.

По словам официальных лиц, на тушение пожара ушло около часа: примерно 10 машин скорой помощи доставили раненых в больницу. В качестве возможной причины называется версия с коротким замыканием.

Еще один пожар вспыхнул в субботу вечером в индийской столице в больнице для новорожденных, в результате чего погибли шесть младенцев. Прохожие бросились в больницу, чтобы вынести из палаты других малышей.

Пожары в Индии – обычное явление из-за некачественных построек и несоблюдения правил техники безопасности.

Напомним, что Индия хочет построить новый атомный авианосец.

Также сообщалось, что Индия окончательно прощается с МиГ-21.