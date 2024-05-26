"Вистрибували з вікон": пожежа в ТЦ в Індії забрала життя щонайменше 27 осіб, — ЗМІ (відео)

Офіційні особи заявили, що щонайменше чотирьох осіб затримали для допиту, і попередили, що кількість загиблих, імовірно, зросте.

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За даними офіційних осіб, четверо дітей опинилися серед постраждалих під час пожежі в переповненому парку розваг у штаті Гуджарат на заході Індії. Напередодні, в суботу, загинули щонайменше 27 людей. Про це пише DW.

Причина пожежі поки невідома, але влада затримала кількох для допиту.

Представники місцевої влади заявили, що судово-медичні експерти збирали зразки ДНК загиблих, оскільки деякі з них "обгоріли до невпізнання".

"Унаслідок пожежі загинуло 27 осіб. Поліція заарештувала двох, розслідування триває", — повідомив у неділю вранці представник місцевого уряду Прабхав Джоші.

Офіційні особи заявили, що щонайменше чотирьох осіб затримали для допиту, і попередили, що кількість загиблих, імовірно, зросте.

Пожежа сталася в місті Раджкот. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив у соцмережі X, що "трагедія пожежі в Раджкоті засмутила всіх нас".

Пожежа в Індії: подробиці

Індійські ЗМІ повідомили в неділю, що, за словами тих, хто вижив, їм доводилося вибивати двері та вистрибувати з вікон, щоб врятуватися від пекла, що охопило центр, повний молодих людей, які грали в ігри, зокрема боулінг.

За словами пожежника Ілеша Кхера, коли спалахнула стихія, у двоповерховій будівлі парку розваг і тематики TRP перебувало загалом понад 300 осіб.

"Люди опинилися в пастці, оскільки тимчасова конструкція на об'єкті обвалилася біля входу, що ускладнило вихід людей", — сказав він.

За словами офіційних осіб, на гасіння пожежі пішла приблизно година: приблизно 10 машин швидкої допомоги доправили поранених у лікарню. Як можливу причину називають версію з коротким замиканням.

Ще одна пожежа спалахнула в суботу ввечері в індійській столиці в лікарні для новонароджених, унаслідок чого загинуло шестеро немовлят. Перехожі кинулися в лікарню, щоб винести з палати інших малюків.

Пожежі в Індії — звичайне явище через неякісні будівлі та недотримання правил техніки безпеки.

Нагадаємо, що Індія хоче побудувати новий атомний авіаносець.

Також повідомлялося, що Індія остаточно прощається з МіГ-21.