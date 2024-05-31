Подозревают в шпионаже: Нидерланды не пустили в свои порты рыболовное судно из РФ

Нидерландские порты отказались пускать рыбаков из РФ, несмотря на наличие необходимых документов. Ранее суда этой же компании "Норебо" подозревали в шпионаже.

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Инцидент произошел неделю назад. Российское рыболовецкое судно не пустили в нидерландский порт Эмсхавен, а потом и в другие порты. Судно принадлежит "Арктик Шиппинг", которая входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России, группу "Норебо", принадлежащую олигарху Виталию Орлову. Ранее суда этой компании подозревали в шпионаже, пишет Meduza.

В ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) России утверждают, что судно имело все необходимые документы — сертификаты на улов, формы государственного портового контроля и другие. Они были поданы заранее в соответствии с требованиями ЕС.

Но судно не пустили сначала в порт Эмсхавен, а потом и в порт Велсон. Когда они направились в порты Германии, то им отказали и там.

Порт Эмсхавен в Нидерландах Фото: marine traffic

Не исключено, что поводом для недопуска российских рыбаков могло стать расследование нидерландских СМИ о том, что российские рыболовные суда могут быть замешаны в шпионской деятельности. В материале, в частности, упоминались суда компании "Норебо".

Авторы расследования полагают, что рыболовецкие суда из РФ, которые "беспрепятственно заходят в Эмсхавен и швартуются недалеко от военного объекта", могут шпионить за происходящим в порту.

Тем более, что Эмсхавен имеет стратегическое значение — там выходят на берег 11 из 15 интернет-кабелей, соединяющих Европу с Америкой, есть два плавучих терминала СПГ и ведутся работы по строительству склада боеприпасов НАТО.

Основания для подозрений есть. Журналисты отмечают, что в 2022 году была обновлена Морская доктрина России, в которой говорилось, что гражданские суда, в том числе рыболовные, могут быть использованы в военное время. В "Норебо" тогда назвали мнение журналистов "фантазиями".

"Впрочем, ограничения со стороны портов коснулись заходов судов под российским флагом, ограничений на поставку рыбопродукции нет", — сообщили в российской компании.

Напомним, Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбной продукции наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией. По итогам 2023 года в Нидерланды Россия экспортировала 138 тысяч тонн рыбной продукции — на 4% больше, чем годом ранее.

Это не первый раз, когда Россию подозревают в шпионаже с использованием рыболовецких кораблей. В апреле 2023 года спецслужбы Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии сообщали, что российские корабли, замаскированные под рыболовные траулеры и исследовательские суда, якобы оснащены оборудованием для подводного наблюдения.

Напомним, Фокус писал о том, как в Европе обеспокоены тем, что Россия может устраивать провокации, поджоги и саботажи в странах НАТО. РФ уже подозревают в ряде инцидентов, которые произошли во Франции, Польше, Британии и странах Балтии.