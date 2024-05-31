Підозрюють у шпигунстві: Нідерланди не пустили у свої порти рибальське судно з РФ

Нідерландські порти відмовилися пускати рибалок із РФ, незважаючи на наявність необхідних документів. Раніше судна цієї ж компанії "Норебо" підозрювали у шпигунстві.

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Інцидент стався тиждень тому. Російське риболовецьке судно не пустили в нідерландський порт Емсхавен, а потім і в інші порти. Судно належить "Арктик Шиппінг", яка входить в один із найбільших рибопромислових холдингів у Росії, групу "Норебо", що належить олігарху Віталію Орлову. Раніше судна цієї компанії підозрювали у шпигунстві, пише Meduza.

В асоціації судновласників рибопромислового флоту (АСРФ) Росії стверджують, що судно мало всі необхідні документи — сертифікати на улов, форми державного портового контролю та інші. Вони були подані заздалегідь відповідно до вимог ЄС.

Але судно не пустили спочатку в порт Емсхавен, а потім і в порт Велсон. Коли вони попрямували в порти Німеччини, то їм відмовили і там.

Порт Емсхавен у Нідерландах Фото: marine traffic

Не виключено, що приводом для недопуску російських рибалок могло стати розслідування нідерландських ЗМІ про те, що російські рибальські судна можуть бути причетні до шпигунської діяльності. У матеріалі, зокрема, згадувалися судна компанії "Норебо".

Автори розслідування вважають, що риболовецькі судна з РФ, які "безперешкодно заходять до Емсхавена і швартуються недалеко від військового об'єкта", можуть шпигувати за тим, що відбувається в порту.

Тим паче, що Емсхавен має стратегічне значення — там виходять на берег 11 з 15 інтернет-кабелів, що з'єднують Європу з Америкою, є два плавучі термінали СПГ і ведуться роботи з будівництва складу боєприпасів НАТО.

Підстави для підозр є. Журналісти зазначають, що 2022 року було оновлено Морську доктрину Росії, в якій йшлося про те, що цивільні судна, зокрема рибальські, можуть бути використані у воєнний час. У "Норебо" тоді назвали думку журналістів "фантазіями".

"Утім, обмеження з боку портів торкнулися заходів суден під російським прапором, обмежень на постачання рибопродукції немає", — повідомили в російській компанії.

Нагадаємо, Нідерланди входять до п'ятірки найбільших експортних ринків для російської рибної продукції поряд із Китаєм, Японією, Південною Кореєю та Нігерією. За підсумками 2023 року в Нідерланди Росія експортувала 138 тисяч тонн рибної продукції — на 4% більше, ніж роком раніше.

Це не вперше, коли Росію підозрюють у шпигунстві з використанням риболовецьких кораблів. У квітні 2023 року спецслужби Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії повідомляли, що російські кораблі, замасковані під риболовецькі траулери та дослідницькі судна, нібито оснащені обладнанням для підводного спостереження.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як у Європі занепокоєні тим, що Росія може влаштовувати провокації, підпали і саботажі в країнах НАТО. РФ уже підозрюють у низці інцидентів, які сталися у Франції, Польщі, Британії та країнах Балтії.