"Поводиться підозріло": Бельгія стежить за "шпигунським кораблем" РФ у Північному морі

За словами міністра юстиції Бельгії Вінсента Ван Квікенборна, російський корабель був помічений поряд з вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою.

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Бельгія заявила про розслідування присутності корабля Російської Федерації у Північному морі. Про це пише Reuters.

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квінкенборн зазначив, що "шпигунський корабель" був виявлений у бельгійському Північному морі в середині листопада минулого року. Незважаючи на те, що перебування кораблів РФ у Північному морі не заборонено, у Бельгії уважно спостерігають за ситуацією.

"Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними", — заявив міністр.

Ван Квікенборн вказав на те, що корабель "поводиться підозріло" неподалік бельгійських вітряних електростанцій, підводних газових та інформаційних кабелів, та інших важливих інфраструктурних об'єктів.

Також повідомляється, що днем раніше у Нідерландах заявили про присутність російського корабля у Північному морі. За даними розвідки, судно було націлене на інфраструктуру. Голландський флот та берегова охорона вивели корабель із цього району.

У Кремлі поки що не давали коментарів щодо заяв Нідерландів та Бельгії про корабель.

Нагадаємо, що 14 лютого розвідка Норвегії повідомила, що кораблі Північного флоту РФ вперше за 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту.

Фокус також писав про те, що 14 лютого голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ перемістили подалі свої кораблі на тлі новин про передачу ЗСУ далекобійної зброї.

Ще ми писали, що 21 лютого у Міноборони України заявили, що військовослужбовці ЗСУ навчаються управлінню підводними безпілотними апаратами на території Бельгії. У майбутньому Бельгія передасть безпілотники Україні.