"Ведет себя подозрительно": Бельгия следит за "шпионским кораблем" РФ в Северном море

По словам министра юстиции Бельгии Винсента Ван Куикенборна, российский корабль был замечен рядом с ветряными электростанциями, подводными газовыми и информационными кабелями и прочей важной инфраструктурой.

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Бельгия заявила о расследовании присутствия корабля Российской Федерации в Северном море. Об этом пишет Reuters.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Куикенборн отметил, что "шпионский корабль" был обнаружен в бельгийском Северном море в середине ноября прошлого года. Несмотря на то, что пребывание кораблей РФ в Северном море не запрещено, в Бельгии внимательно наблюдают за ситуацией.

"Мы не знаем точных мотивов этого российского корабля, но не будем наивными", — заявил министр.

Ван Куикенборн указал на то, что корабль "ведет себя подозрительно" неподалеку от бельгийских ветряных электростанций, подводных газовых и информационных кабелей и прочих важных инфраструктурных объектов.

Также сообщается, что днем ранее в Нидерландах заявили о присутствии российского корабля в Северном море. По данным разведки, судно было нацелено на инфрастуктуру. Голландский флот и береговая охрана вывели корабль из этого района.

В Кремле пока не давали комментариев касательно заявлений Нидерландов и Бельгии о корабле.

Напомним, что 14 февраля разведка Норвегии сообщила, что корабли Северного флота РФ впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Фокус также писал о том, что 14 февраля глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ переместили подальше свои корабли на фоне новостей о передаче ВСУ дальнобойного оружия.

Еще мы писали, что 21 февраля в Минобороны Украины заявили, что военнослужащие ВСУ обучаются управлению подводными беспилотными аппаратами на территории Бельгии. В будущем Бельгия передаст беспилотники Украине.