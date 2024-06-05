Готовил курицу и загорелась рубашка: мужчина буквально "поджарился" и получил ожоги 3 степени (фото)

Майк Мэннинг из Калифорнии готовил остатки куриной грудки для семейного ужина, когда его бамбуковая рубашка неожиданно вспыхнула.

Related video

Житель Калифорнии сказал, что он "поджарился", как куриное филе, которое готовил. По словам Майка Мэннинга из города Менифи (округ Риверсайд, штат Калифорния), во время приготовления ужина в четверг, 2 мая, внезапно загорелась его одежда, что привело к обширным ожогам. Об этом пишет The Daily Mail.

53-летний мужчина сказал, что из-за шока не отдавал себе отчет относительно тяжести ожогов. 43-летняя жена Тиффани Мэннинг обнаружила мужчину лежащим на полу рядом с плитой и набрала 911. Его срочно доставили в больницу.

Ожоги третьей степени после пересадки кожи

На ужасающих фотографиях видно "поджаренную" коричневую кожу. У пострадавшего ожоги третьей степени на правой стороне тела и руках.

53-летний Майк Мэннинг готовил остатки куриной грудки для семейного ужина в четверг, 2 мая, когда его рубашка загорелась

Ожоги третьей степени

После пересадки кожи жителя Калифорнии выписали из больницы, он продолжает лечиться дома

Ожоги третьей степени

Мужчина рассказал, что после того, как его перевели в специализированное ожоговое отделение, врачи подтвердили, что ожоги третьей степени.

После перевязки места ожога бывший работник казино перенес операцию по пересадке кожи. Кожу взяли с его правого бедра.

"Я вынул одну из куриных полосок [со сковороды], чтобы разрезать ее пополам и проверить, приготовилась ли она, а потом я как-то поскользнулся вперед. Поначалу я не мог понять, что произошло, я добавил лишь пару чайных ложек масла, а сковорода все еще стояла на плите. Жена пришла и сказала не трогать руку. Я не понимал, что она имела в виду, тогда я еще не понял, что обжегся", — объяснил он.

Он рассказал, что рубашка загорелась, после этого он упал на пол, а огонь дошел до подмышек. Рубашка была сделана из бамбукового материала и легко воспламенялась. Огонь мог попасть на одежду по висевшей нитке, либо же на одежду попало масло и затем вспыхнуло.

Пострадавший получил ожоги третьей степени на правом боку и руках

Он говорит, что сейчас ожоги уже начали заживать, но произошедшее на кухне оставит шрамы на всю жизнь.

"Шрамы будут большими. Это медленный процесс восстановления, но я доберусь до цели".

Управление пожарной охраны США советует немедленно обрабатывать ожоги — поместить в прохладную воду на три-пять минут. Затем накрыть чистой сухой тканью и не наносить никакие кремы, спреи и прочие домашние средства. С места ожога следует снять всю одежду, украшения и металлические предметы. Под этими предметами могут скрываться глубокие ожоги, они могут сохранять тепло и усилить повреждение кожи.

Напомним, что 29 мая стало известно, что после удара по харьковскому "Эпицентру" в больнице от ожогов скончался мужчина.

Также сообщалось, что российские войска в ходе текущей битвы за Часов Яр выкатили к городу термобарические установки. Но это не помогло.