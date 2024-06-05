Готував курку і загорілася сорочка: чоловік буквально "підсмажився" і отримав опіки 3 ступеня (фото)

Майк Меннінг із Каліфорнії готував залишки курячої грудки для сімейної вечері, коли його бамбукова сорочка несподівано спалахнула.

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Житель Каліфорнії сказав, що він "підсмажився", як куряче філе, яке готував. За словами Майка Меннінга з міста Меніфі (округ Ріверсайд, штат Каліфорнія), під час приготування вечері в четвер, 2 травня, раптово загорівся його одяг, що призвело до великих опіків. Про це пише The Daily Mail.

53-річний чоловік сказав, що через шок не усвідомлював тяжкості опіків. 43-річна дружина Тіффані Меннінг виявила чоловіка лежачим на підлозі поруч із плитою і набрала 911. Його терміново доставили в лікарню.

Опіки третього ступеня після пересадки шкіри

На жахливих фото видно "підсмажену" коричневу шкіру. У потерпілого опіки третього ступеня на правому боці тіла і руках.

53-річний Майк Меннінг готував залишки курячої грудки для сімейної вечері в четвер, 2 травня, коли його сорочка загорілася

Опіки третього ступеня

Після пересадки шкіри жителя Каліфорнії виписали з лікарні, він продовжує лікуватися вдома

Опіки третього ступеня

Чоловік розповів, що після того, як його перевели до спеціалізованого опікового відділення, лікарі підтвердили, що опіки третього ступеня. Після перев'язки місця опіку колишній працівник казино переніс операцію з пересадки шкіри. Шкіру взяли з його правого стегна.

"Я вийняв одну з курячих смужок [зі сковороди], щоб розрізати її навпіл і перевірити, чи приготувалася вона, а потім я якось послизнувся вперед. Спочатку я не міг зрозуміти, що сталося, я додав лише кілька чайних ложок олії, а сковорода все ще стояла на плиті. Дружина прийшла і сказала не чіпати руку. Я не розумів, що вона мала на увазі, тоді я ще не зрозумів, що обпікся", — пояснив він.

Він розповів, що сорочка загорілася, після цього він упав на підлогу, а вогонь дійшов до пахв. Сорочка була зроблена з бамбукового матеріалу і легко запалювалася. Вогонь міг потрапити на одяг по нитці, що висіла, або ж на одяг потрапила олія і потім спалахнула.

Потерпілий отримав опіки третього ступеня на правому боці та руках

Він каже, що зараз опіки вже почали гоїтися, але те, що сталося на кухні, залишить шрами на все життя.

"Шрами будуть великими. Це повільний процес відновлення, але я доберуся до мети".

Управління пожежної охорони США радить негайно обробляти опіки — помістити в прохолодну воду на три-п'ять хвилин. Потім накрити чистою сухою тканиною і не наносити жодних кремів, спреїв та інших домашніх засобів. З місця опіку слід зняти весь одяг, прикраси та металеві предмети. Під цими предметами можуть ховатися глибокі опіки, вони можуть зберігати тепло і посилити пошкодження шкіри.

Нагадаємо, що 29 травня стало відомо, що після удару по харківському "Епіцентру" в лікарні від опіків помер чоловік.

Також повідомлялося, що російські війська під час поточної битви за Часів Яр викотили до міста термобаричні установки. Але це не допомогло.