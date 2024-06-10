В Южной Африке с радаров исчез самолет с вице-президентом страны Малави

По словам журналистов, среди других пассажиров рейса также были жена Чилимы Мэри и ряд чиновников.

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Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом сообщает BBC.

В материале говорится, что самолет Сил обороны Малави "пропал с радаров" после того, как покинул столицу Лилонгве в понедельник 10 июня утром. Президент Лазарус Чаквера приказал провести поисково-спасательную операцию. Также он отменил свой рейс на Багамы.

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Сообщается, что самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени. Среди других пассажиров рейса также были жена Чилимы Мэри и ряд чиновников из партии вице-президента "Объединенное трансформационное движение".

"Общественность будет информироваться о любом развитии ситуации по мере установления фактов", — заявили в канцелярии президента.

По словам журналистов, причина исчезновения самолета пока не известна. Однако проводятся интенсивные усилия по поиску борта.

Издание пишет, что Чилима направлялся представить правительство на похоронах бывшего члена кабинета министров Ральфа Касамбары, который умер три дня назад.

Отмечается, что до своей политической карьеры 51-летний Саулос Чилима занимал ключевые руководящие должности в таких транснациональных компаниях, как Unilever и Coca Cola. Он стал вице-президентом южноафриканской страны в 2014 году. Женат, имеет двоих детей.

Ранее сообщалось, что КНДР возобновила отправку мусорных шаров в Южную Корею. По данным Объединенного комитета начальников штаба в Сеуле из 330 лишь 80 вражеских шаров смогли пересечь границу и нанести вред. В целом с конца мая Пхеньян запустил по соседям около 1000 таких шаров.

Также напомним, что известный британский журналист таинственно исчез по время прогулки по греческому острову. Доктор Майкл Мосли писал статьи и заметки о здоровье для многих британских изданий. Он исчез три дня назад на маленьком острове Сими.