Автобус "Киев — Варшава" попал в ДТП в Польше: пострадавших развозили по 4 больницам (фото)

Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Украины в Польшу. Водитель автобуса был трезв.

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В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами. В результате ДТП пострадали 14 человек. Об этом сообщает Любельская полиция.

Происшествие произошло 20 июня утром на Любельщине на национальной дороге № 17 в Закреце возле Краснистова. Автобус с гражданами Украины во время движения слетел в кювет и перевернулся.

В результате этого пострадали 14 человек. Среди пострадавших двое детей.

13 пострадавших доставлены в больницы в Красниставе, Замостье, Свиднике и Люблине.

Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

На момент ДТП автобусом ехало 58 человек.

Напомним, что 17 июня в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Причиной инцидента стало столкновение с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.

5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, который направлялся в украинский город Чоп, попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargо. Жертвами аварии стали не менее четырех человек.