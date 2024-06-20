Автобус "Киев — Варшава" попал в ДТП в Польше: пострадавших развозили по 4 больницам (фото)
Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Украины в Польшу. Водитель автобуса был трезв.
В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами. В результате ДТП пострадали 14 человек. Об этом сообщает Любельская полиция.
Происшествие произошло 20 июня утром на Любельщине на национальной дороге № 17 в Закреце возле Краснистова. Автобус с гражданами Украины во время движения слетел в кювет и перевернулся.
В результате этого пострадали 14 человек. Среди пострадавших двое детей.
13 пострадавших доставлены в больницы в Красниставе, Замостье, Свиднике и Люблине.
Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.
На момент ДТП автобусом ехало 58 человек.
Напомним, что 17 июня в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Причиной инцидента стало столкновение с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца.
5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, который направлялся в украинский город Чоп, попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargо. Жертвами аварии стали не менее четырех человек.