Нью-Йорк — который одни называют Большим яблоком, другие — Новым Вавилоном — был основан в 1624 году и стал одним из воплощений американской мечты. Фокус выделил самые интересные факты из четырехсотлетней истории этого необычайного, блестящего и, пожалуй, самого влиятельного города планеты.

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Ровно 400 лет назад на западном побережье Атлантического океана был основан маленький форт, которому никто не предсказывал долгой, тем более — необычной жизни. Но в конце концов он развился в один из крупнейших в мире мегаполисов: все соглашаются, что Нью-Йорк символизирует современный мир, эру новейшей истории — со всеми ее достоинствами, недостатками и прелестями.

Нью-Йорк — один из крупнейших в мире мегаполисов Фото: Pexels

Эпизод 1. Почему Нью-Йорк — столица мира

Современный Нью-Йорк — это город, в котором расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Именно в этом мегаполисе ежегодно собирается Генеральная Ассамблея ООН с участием глав государств стран-участниц. Этот факт дает определенные основания считать Нью-Йорк "столицей мира": если кого-то в принципе возносить к этому символическому престижному статусу.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Кроме административного центра мощнейшей глобальной организации, которой ООН несомненно остается, несмотря на падение ее реального влияния в XXI веке, Нью-Йорк является местом расположения центральных офисов многих корпораций, чье влияние в мире является более чем существенным — а также весомым культурным мировым центром.

На улице Бродвей в Нью-Йорке расположены знаменитые театры, здесь снимали многочисленные фильмы и разворачивались сюжетные повороты не менее многочисленных бестселлеров. С конца XIX века небоскребы Нью-Йорка стали символом промышленного и технологического прогресса человечества, а статуя Свободы, встречающая мигрантов, ежедневно прибывающих в мегаполис со всех уголков мира, символизирует извечное стремление человека быть свободным и его мечты о лучшей жизни где-то там за горизонтом, за далеким морем, которое на самом деле — целый океан.

Эпизод 2. Как Нью-Йорк приобрели за 24 доллара

Нью-Йорк не стал первой английской колонией на американском континенте, хотя об этой местности знали еще в начале XVI века. Первое европейское поселение на исторической земле народа ленапе возвели в 1624 году 30 семей, прибывших в рамках торговых проектов голландской Вест-Индской компании. Губернатор провинции Новые Нидерланды Питер Минуит приобрел эти земли у местных племен за более чем символическую плату — вещи широкого потребления, эквивалентные $24.

Наши времена: коренные американцы в Нью-Йорке празднуют Паувау в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Со временем эта сумма стала символической, равно как и способ выторговывать у аборигенов ценные ресурсы в обмен на никому не нужные вещи. Со временем местное население вытеснили как сами колонисты, так и принесенные ими болезни — и через несколько десятилетий ленапе почти не осталось на территории провинции.

Эпизод 3. Торговцы и авантюристы: кто и как заселял Манхэттен

В те времена Нидерланды были передовой европейской державой, владычицей морей. Королевство в результате длительной борьбы с Испанией стало государством нового типа — власть в нем отошла от феодалов к бюргерам-капиталистам. Во время основания форта на острове Манхэттен неподалеку от реки Гудзон в далекой Северной Америке, Нидерланды все еще вели свою борьбу и окончательно завершили ее аж через два десятилетия.

Фото: Getty Images

Новое устройство этого государства предусматривало заботу об уровне жизни населения и сведение к минимуму идеологических ограничений. Поэтому поток эмигрантов из Нидерландов был незначительным. И если английские колонии в Новом свете преимущественно заселяли "диссиденты", то нидерландские форты служили торговыми факториями, которые по своей сути не предусматривали значительной заселенности. Также функция фортов повлияла на структуру и менталитет их населения. Большинство населения Нового Амстердама составляли не нидерландцы. Его заселяли не по этническому принципу, а по профессиональному — торговцы и авантюристы из разных стран. Их объединяли не патриотические или любые другие идеологические соображения, а жажда наживы.

Эпизод 4. Почему Нью-Йорк получил имя в честь британского герцога

В середине XVII века между Англией и Нидерландами вспыхнула серия войн — по сути своей, за звание "владычицы морей". В конце их выиграла Англия, и нидерландское доминирование на море вместе с их колониальной империей отошли в прошлое.

Англичане даже забрали себе наименование и саму структуру колонизаторских компаний — Ост-Индская и Вест-Индская. Забрали они себе и форт Новый Амстердам, переименовав его в честь своего герцога и будущего короля, командующего флотом в войне против Нидерландов Джеймса Йоркского — так город получил название Новый Йорк (англ. Нью-Йорк).

Эпизод 5. Как нью-йоркцы бунтовали из-за повышения налогов

Как уже было сказано, население города не занималось никакими идеологическими, или тем более национальными принципами, чего в многонациональной торговой фактории не могло быть априори. Зато их больше интересовали вопросы условий торговли и собственного достатка. Поэтому переход из-под власти далекой заокеанской нидерландской короны в подданство не менее далекой (несколько сотен километров не меняют ситуации) короны английской на берегах Гудзона восприняли спокойно. А вот внедрение новых налогов через сто лет уже британским королем Георгом вызвало бурю, которая переросла в революцию и в конце концов в войну за независимость тринадцати британских колоний.

Нью-Йорк стал одним из центров патриотического движения (движения за независимость британских колоний). Однако очень быстро был захвачен британскими войсками и стал их опорным пунктом. Звезда Нью-Йорка взошла после победы в войне за независимость.

Эпизод 6. Нью-Йорк времен войны за независимость: первая столица и центр империи

Дело в том, что бывшие британские колонии, которые стали штатами (на английском state — это государство) не имели четкого плана как им дальше существовать. Они даже не были уверены, стоит ли вообще им объединяться. Это привело к нескольким годам политической неопределенности, когда только в 1787-1789 годах были приняты основные правовые акты нового государства и в соответствии с ними сформировано федеральное правительство и введена должность президента объединенных (соединенных) государств (штатов) — США.

Все это осуществил Конгресс (американский парламент), который заседал в Нью-Йорке. Поэтому можно утверждать, что именно Нью-Йорк был столицей страны в "турбулентный" период с 1785-1790 годов. А если считать рождением США в их нынешнем виде 1789 год (как минимум, он считается годом рождения современного американского правительства), то Нью-Йорк многие называют первой столицей США.

Первый президент государства Джордж Вашингтон в письме к муниципалитету города назвал Нью-Йорк "центром империи".

Эпизод 7. Нью-Йорк — город мигрантов. Чем важен остров Эллис

В XIX веке город рос бешеными темпами. Его расположение на берегу океана способствовало значительной иммиграции в Нью-Йорк. Тогда это были в основном ирландцы, которые повторяли судьбу англичан в предыдущие века и искали лучшей доли за океаном. Ирландская община города быстро стала самой большой и организованной. Со временем она стала влиятельной силой в городе и оказывала весомое влияние на его политическую жизнь. Уже тогда бывшие иммигранты стали электоральным ядром Демократической партии, которая стремительно шла к взятию власти в городе. В 1898 году республиканцы попытались устранить конкурентов путем переформатирования муниципалитета, объединив в один город несколько разных поселений — Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Квинс и Стейтен-Айленд. Так Нью-Йорк приобрел сегодняшние очертания.

Расположение на берегу океана способствовало значительной иммиграции в Нью-Йорк Фото: Getty Images

Однако волна миграции не останавливалась. Нью-Йорк гордо считает себя городом мигрантов. Остров Эллис стал пунктом прибытия мигрантов в США. Сейчас считается, что по меньшей мере 40% американских граждан имеют предка, который в свое время прибыл именно на этот остров. С 1886 года всех прибывших в город "встречает" статуя Свободы, подаренная американскому народу французами к столетию их борьбы за гражданские свободы.

Окончательно поток мигрантов обеспечил закон Харта-Келлера, который облегчил миграцию из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна в 1965 году. Значительная часть из них оседала в Нью-Йорке. Доктор Эрик Сандерсон считает иммиграцию одним из важнейших факторов формирования современной идентичности города.

Эпизод 8. Небоскребы, сабвей и Wall-street

Визитной карточкой города является его техническая инфраструктура. Уже в 1904 году была открыта первая ветка метро, которая впоследствии стала одной из самых протяженных в мире (около 1400 км). Еще в конце XIX века крупнейшие компании страны, которые располагались в городе стали возводить свои офисные центры. Так появились знаменитые небоскребы, которые возводятся в месте до сих пор. С тех пор небоскрёбы стали символом экономического достатка и их часто возводят богатые авторитарные режимы, не всегда имея для этого рациональные потребности — исключительно пытаясь копировать пафос Нью-Йорка конца ХІХ века.

Небоскребы Нью-Йорка стали символом экономического роста Фото: Pexels

Многие нью-йоркские корпорации были основаны на основе мелочных дел. Они очень быстро прошли путь от мелких предприятий до монополий мирового уровня. Так, знаменитая биржа на улице Wall-street по легенде начинала свою деятельность... просто под деревом. Похожий путь прошли многие компании, которые располагают свои юридические центры в Нью-Йорке. Так город стал символом американской мечты — успеха простого человека, который за свою жизнь благодаря своим талантам, трудолюбию и целеустремленности довольно быстро проходит путь по социальной лестнице.

Эпизод 9. Первая комедийная постановка, Колумбийский университет и 50 млн книг

Еще с середины XVIII века Нью-Йорк становится образовательным и культурным центром Британской Америки. В 1754 году основан королевский колледж, который впоследствии стал известным на весь мир Колумбийским университетом. К тому времени в городе уже действовали театры. В 1787 году в Нью-Йорке была показана первая комедия на территории независимых США, что ознаменовало зарождение новой уже независимой американской театральной культуры. А уже через сто лет театры на Бродвее фактически стали центром мирового театрального искусства.

С середины XIX века функционирует Нью-Йоркская филармония, а в 1929 году был открыт Метрополитен — один из центров мирового современного искусства. Также одной из крупнейших в мире является знаменитая Нью-Йоркская библиотека, на хранении которой находится около 50 млн книг.

Эпизод 10. Символ Нового времени. В Нью-Йорке есть все!

Нью-Йорк является если не абсолютным лидером то находится в ТОП-списках чуть ли не всех отраслей жизнедеятельности человека. Он является олицетворением современного мира и воплощением его мечты. В Нью-Йорке есть все: от трущоб неблагонадежных кварталов и уличных преступников до небоскребов, миллиардеров и богемных мероприятий. Нью-Йорк — это история успеха крошечной торговой фактории, которая стала "столицей мира".

Нью-Йорк — город новых времен, воплощение целой эпохи Фото: Pexels

Основанный в Новое время, Нью-Йорк стал настоящим воплощением этой эпохи — когда человек почувствовал себя хозяином своей жизни. Его четырехсотлетняя история стала настоящей иллюстрацией этой эры, взлетов и падений отдельных людей или целых формаций, ее позитивов и негативов. Эту историю только следует прочитать — и вы обязательно найдете в ней себя.

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