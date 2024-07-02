В США отметили заслуги 16-летней американки, которая помогает украинцам бесплатно учить английский

Студентка Liberal Arts and Science Academy Сидни Джонс работает волонтером некоммерческой организации, которая позволяет гражданам Украины учить английский, общаясь с носителями языка.

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16-летняя жительница Остина (штат Техас) из общения с украинцами узнает о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы. Об этом пишет KXAN-TV.

Студентка Liberal Arts and Science Academy Сидни Джонс работает волонтером некоммерческой организации ENGin, которая позволяет украинцам, которые хотят учить английский, общаться с носителями языка.

"Я поняла, насколько значимым может оказаться язык для чьей-то жизнь, — сказала она. — Затем я начала узнавать о том, насколько важной может быть грамотность и насколько большая это проблема во всем мире".

Стремление Сидни Джонс помочь другим привлекло внимание представителей World Literacy Program. В июне этого года Джонс выбрали послом организации.

Она присоединялась к группе молодых людей в возрасте 15-25 лет из 40 стран. Цель проекта — помочь детям, у которых немного возможностей для обучения, научиться хорошо читать.

"По завершении программы, которая продлится три месяца, мы будем работать для того, чтобы собрать 30 тысяч долларов на одну из программ фонда", — объяснила она, добавив, что планирует разработать проект, направленный на то, чтобы повысить грамотность среди жителей центральной части Техаса.

Интерес Синди Джонс к языку не ограничивается английским. Она также учит испанский и китайский, а в будущем хочет найти работу, для которой были бы нужны языковые навыки.

Статистика говорит о том, что безграмотность — это глобальная проблема. По данным World Literacy Foundation, около 770 млн людей на планете не могут прочесть ни одного слова, а двум миллиардам сложно прочесть хотя бы одно предложение.

Безграмотность коррелирует с низким уровнем дохода. У 72% детей из малообеспеченных семей есть сложности с чтением.

По словам Джонс, опыт общения с детьми из Украины ее впечатлил.

"Они оказались в очень сложном положении. Их сопротивление и целеустремленность — чтобы все это пережить — очень вдохновляет", — сказала она.

Напомним, что Виктор Орбан пообещал открыть в Венгрии первую украинскую школу.

Также сообщалось, что 2 июня стало известно, что защиту для украинцев в Польше продлили до 30 сентября 2025 года. У беженцев есть возможность изменить свой статус на временное проживание на три года.