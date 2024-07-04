Трамп хочет, чтобы Байден не снимался с президентских выборов: WP назвал причину

Источники журналистов заявили, что американскому политику невыгодно, чтобы глава Белого дома снимался с выборов. Республиканцы понимают, что другой кандидат может оказаться сильнее.

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Советники американского политика Дональда Трампа надеются, что нынешний президент США Джо Байден останется в гонке и будет участвовать в выборах. Об этом говорится в материале The Washington Post.

По данным источников журналистов, республиканец Дональд Трамп и его команда понимают, что после дебатов Джо Байдена будет проще победить во время президентских выборов, чем другого демократа.

В связи с этим и делаются заявления о том, что якобы "поздно менять лошадей на переправе", намекая на то, что не нужно снимать Джо Байдена с выборов.

В то же время, республиканцы готовятся к разным сценариям, ведь если будет выдвинута на пост главы Белого дома вице-президент Камилла Гаррис, то победить ее будет гораздо сложнее.

"Компания Трампа ожидает, что Байден останется его единственным оппонентом", — заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

Напомним, 3 июля Джо Байден назвал еще одну причину своего провала на дебатах с Дональдом Трампом. По словам американского президента, возможной причиной его неудачного выступления могли стать путешествия, которых в июне было много. В результате глава Белого дома, как он сам признается, чуть не заснул во время дебатов, ведь часто менял часовые пояса.

1 июля сообщалось, что семья отговаривает Джо Байдена покидать избирательную гонку после провала на дебатах. Близкие американского президента убеждены, что он сможет руководить страной еще один срок. В его неудаче во время очной дискуссии обвинили команду, предлагая уволить кого-то из главных советников.