"Чувствует себя хорошо": после дебатов Байден прошел медобследование, — Politico

Президент США Джо Байден заверил на закрытой встрече с губернаторами, что он по-прежнему находится "в форме". При этом политик постучал по дереву.

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В среду вечером, 3 июля, президент США Джо Байден сообщил на закрытой встрече более чем 20 губернаторам-демократам, что прошел медицинское обследование после дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, и чувствует себя хорошо. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, осведомленные о ходе встречи.

Во время часовой беседы, вызванной усиливающимися опасениями по поводу здоровья и политической жизнеспособности Байдена, один губернатор спросил президента о его физическом состоянии. Президент отметил, что в последние дни проходил обследование, и заявил, постуча по дереву, что он по-прежнему в добром здравии.

Это заявление, как отмечается, было сделано на спешно организованном заседании в Белом доме, в ходе которого около дюжины губернаторов приехали в Вашингтон, а другие приняли участие в нем виртуально.

В то же время два губернатора-демократа из Нью-Мексико и Мэна выразили обеспокоенность тем, сможет ли он все еще победить в их штатах. Во время встречи Байден повторил свое обещание, что его не вытеснят из гонки, и что он "в деле, чтобы победить". Он взял на себя ответственность за свое плохое выступление на дебатах, заявив губернаторам, что не послушал сотрудников, которые уговаривали президента замедлить свой рабочий график перед дебатами.

Байден сказал губернаторам, что он хотел бы больше путешествовать и взаимодействовать с большим количеством избирателей на незапланированных мероприятиях. Он также признал, что его предвыборные обещания нуждаются в доработке, заявив, что ему нужно больше говорить о том, что влияет на избирателей, и меньше о статистике.

Четвертый человек, который был знаком с ходом встречи, сказал, что губернаторы призвали Байдена больше сосредоточиться на экономических вопросах, а не на внешней политике.

Напомним, ранее в Белом доме категорически опровергли слухи, что Байден готов выйти из президентской гонки.