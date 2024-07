В Белом доме категорически опровергли заявление NYT, что Байден готов выйти из президентской гонки

Опровержение опубликовал пресс-секретарь президента Бейтс. Он заявил, что издание предоставило для комментария всего 7 минут.

The New York Times со ссылкой на источник, который общался на условиях анонимности, сообщило, что действующий президент Джо Байден впервые допустил, что возможно, не сможет спасти свою кандидатуру на выборах, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. В Белом доме категорически опровергли эту информацию. Об этом заявил в своем X/Twitter Эндрю Бейтс, старший заместитель пресс-секретаря Белого дома и заместитель помощника президента.

"Это утверждение абсолютно ложно. Если бы New York Times предоставили нам более 7 минут для комментариев, мы бы им об этом сказали", — написал Бейтс, опубликовав скриншот материала The New York Times.

Пост Эндрю Бейтса в Х Фото: Скриншот

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Байден якобы готов выйти из президентской гонки и поделился этими мыслями с ключевым союзником, имени которого не называют.

Президент Байден, как подчеркнул союзник, все еще глубоко погружен в борьбу за переизбрание, однако он понимает, что его ждут еще два важных выступления: запланированное на пятницу интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин.

"Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия (как прошлые дебаты) до конца выходных, мы будем в другом месте", – сказал союзник Байдена, имея в виду широко раскритикованное выступление президента на дебатах с Дональдом Трампом.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена Фото: Getty Images

Этот разговор, отмечает издание, является первым свидетельством того, что президент серьезно задумывается над тем, сможет ли он оправиться после провала на дебатах со своим соперником.

Один из главных советников Байдена, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что президент "хорошо осознает политический вызов, который стоит перед ним".

Несколько союзников Байдена, которые общались с семьей и советниками после дебатов в четверг, подчеркнули, что президент все еще находится в борьбе за свою политическую жизнь и в значительной степени рассматривает этот момент как шанс вернуться из небытия, как он делал это много раз на протяжении своей полувековой карьеры.

Но, по их словам, он также ясно осознает, что будет сложно убедить избирателей, спонсоров и политический класс в том, что его выступление на дебатах с Трампом было аномалией.

Камалу Харрис называют наиболее вероятной заменой Байдена Фото: Getty Images

Впрочем, если Джо Байден откажется от участия в выборах и выйдет из предвыборной гонки, то его, скорее всего, заменит вице-президент Камала Харрис. Именно ее кандидатуру называют самой вероятной.