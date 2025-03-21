"Был бы хороший выход": Арестович заявил, что Украине нужна монархия (видео)

Экс-советник ОП Алексей Арестович считает, что монархия была бы для украинцев лучшей формой правления, чем демократия, которая "не способна принимать и реализовывать реальные решения".

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Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который ранее сообщал о намерении баллотироваться в президенты, заявил, что хотел бы видеть в Украине монархию. Об этом он сказал в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву.

Арестович говорит, что хотел бы построить в Украине монархию. На видео с 01:00:22.

Российский блогер отметил, что Арестович продвигает идею о "провале демократии", и спросил, какой политический строй он предлагает вместо нее.

"Я не знаю, хорошо было бы монархия, конечно. Не знаю, насколько мы готовы прямо сейчас, но определенный строй, не имеющий ярко выраженных недостатков демократии, в первую очередь ее неспособность принимать и реализовывать реальные решения. Потому что демократия тонет в процедуре. Потому что если Украина пойдет в процедуры, проголосовал парламент или не проголосовал, а потом суд отменил, то мы просто все дружно умрем", — заявил политик.

Арестович считает, что в Украине необходимо будет ввести чрезвычайное положение и прямое президентское управление.

Он также отметил, что не сможет себя провозгласить монархом, потому что это должна сделать церковь.

"Я не собираюсь пока в монархи. Я говорю, что это был бы хороший выход, но бог руководит, посмотрим", — сказал Арестович

Алексей Арестович хочет стать президентом Украины: детали

Алексей Арестович выехал из Украины в 2023 году и с тех пор находится за границей.

В интервью на американском консервативном подкасте PBD Podcast 23 декабря 2024 года он объявил о своих намерениях стать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах. Он напомнил, что говорил о таких планах еще в интервью журналисту Дмитрию Гордону в июле 2022 года. Также Арестович говорил, что больше доверяет президенту РФ Владимиру Путину, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что российский лидер является "врагом" и с ним идет честная борьба, а во внутренней политике много грязи.

Напомним, 19 февраля Алексей Арестович заявлял, что США введут санкции против окружения Зеленского.

23 января Алексей Арестович разозлил украинцев высказываниями о расстреле РФ бойцов ВСУ. Он заявил, что пленные украинские военные перед смертью вели себя не так, как должны бы были. За эти высказывания Арестовича раскритиковали даже его сторонники.