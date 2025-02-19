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Мир

США введут санкции против окружения Зеленского, — Арестович

Владимир Зеленский
Фото: Офис президента | Владимир Зеленский

Бывший внештатный советник Офиса президента уверяет, что санкции введут против четырех человек, которых он назвал "кошельками" президента Украины.

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Алексей Арестович, бывший внештатный советник Офиса президента Украины, который с 2023 года находится за границей, заявил, что США собираются ввести санкции "против окружения Зеленского". Об этом он написал в Facebook.

Арестович процитировал недавний пост президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". И заявил, что из "открытых источников" узнал, что "за словами скоро должны последовать дела".

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Пост Алексея Арестовича
Фото: Скриншот

"В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского. Под угрозой: Миндич, Шефир, Колюбаев, Пищанская. Это все — доверенные кошельки любимого резидента, ворота для его коррупционных денег", — заявил Алексей Арестович.

Против кого США введут санкции по мнению Арестовича

  • Тимур Миндич: украинский бизнесмен, кинопродюсер. Имеет непосредственное отношение к творческому объединению "Квартал 95". Является бизнес-партнером Сергея Шефира.
  • Сергей Шефир: первый помощник президента Украины (2019–2024), директор и основатель Студии Квартал-95. Сергей Шефир вместе со своим братом Борисом был продюсером сериалов "Слуга народа" и "Сваты". 22 сентября 2021 года на Шефира было совершено покушение: его автомобиль обстреляли. Водитель был ранен, сам Шефир не пострадал.
  • Артем Колюбаев: украинский кинопродюсер, председатель ОО "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии", волонтер. Самые его известные работы: "Круты 1918", "Я работаю на кладбище", "Памфир", "БожеВільні". Колюбаев также занимается организацией благотворительных кинопоказов, сбором средств для ВСУ и доставкой оборудования и транспорта на фронт.
  • Ольга Пищанская: глава Счетной палаты, глава Антимонопольного комитета Украины (2020–2023), первый заместитель главы АМКУ (2019–2020).

Напомним, ранее стало известно, что супруга Алексея Арестовича 11 февраля 2025 года подала на развод.