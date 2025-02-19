США введуть санкції проти оточення Зеленського, — Арестович

Колишній позаштатний радник Офісу президента запевняє, що санкції введуть проти чотирьох осіб, яких він назвав "гаманцями" президента України.

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Олексій Арестович, колишній позаштатний радник Офісу президента України, який із 2023 року перебуває за кордоном, заявив, що США збираються ввести санкції "проти оточення Зеленського". Про це він написав у Facebook.

Арестович процитував нещодавній пост президента США Дональда Трампа, у якому він назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". І заявив, що з "відкритих джерел" дізнався, що "за словами скоро мають послідувати справи".

Пост Олексія Арестовича Фото: Скриншот

"Зокрема, розглядається можливість введення прямих санкцій проти оточення Зеленського. Під загрозою: Міндіч, Шефір, Колюбаєв, Піщанська. Це все — довірені гаманці улюбленого резидента, ворота для його корупційних грошей", — заявив Олексій Арестович.

Проти кого США введуть санкції на думку Арестовича

Тимур Міндіч: український бізнесмен, кінопродюсер. Має безпосередній стосунок до творчого об'єднання "Квартал 95". Є бізнес-партнером Сергія Шефіра.

український бізнесмен, кінопродюсер. Має безпосередній стосунок до творчого об'єднання "Квартал 95". Є бізнес-партнером Сергія Шефіра. Сергій Шефір: перший помічник президента України (2019–2024), директор і засновник Студії Квартал-95. Сергій Шефір разом зі своїм братом Борисом був продюсером серіалів "Слуга народу" і "Свати". 22 вересня 2021 року на Шефіра було скоєно замах: його автомобіль обстріляли. Водій був поранений, сам Шефір не постраждав.

перший помічник президента України (2019–2024), директор і засновник Студії Квартал-95. Сергій Шефір разом зі своїм братом Борисом був продюсером серіалів "Слуга народу" і "Свати". 22 вересня 2021 року на Шефіра було скоєно замах: його автомобіль обстріляли. Водій був поранений, сам Шефір не постраждав. Артем Колюбаєв: український кінопродюсер, голова ГО "Спілка підприємців кіно і телеіндустрії", волонтер. Найвідоміші його роботи: "Крути 1918", "Я працюю на кладовищі", "Памфір", "БожеВільні". Колюбаєв також займається організацією благодійних кінопоказів, збором коштів для ЗСУ та доставленням обладнання і транспорту на фронт.

український кінопродюсер, голова ГО "Спілка підприємців кіно і телеіндустрії", волонтер. Найвідоміші його роботи: "Крути 1918", "Я працюю на кладовищі", "Памфір", "БожеВільні". Колюбаєв також займається організацією благодійних кінопоказів, збором коштів для ЗСУ та доставленням обладнання і транспорту на фронт. Ольга Піщанська: голова Рахункової палати, голова Антимонопольного комітету України (2020–2023), перша заступниця голови АМКУ (2019–2020).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина Олексія Арестовича 11 лютого 2025 року подала на розлучення.