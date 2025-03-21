"Був би хороший вихід": Арестович заявив, що Україні потрібна монархія (відео)

Ексрадник ОП Олексій Арестович вважає, що монархія була б для українців кращою формою правління, ніж демократія, яка "неспроможна ухвалювати й реалізовувати реальні рішення".

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Колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович, який раніше повідомляв про намір балотуватися в президенти, заявив, що хотів би бачити в Україні монархію. Про це він сказав в інтерв'ю російському блогеру Миколі Соболєву.

Арестович говорить, що хотів би побудувати в Україні монархію. На відео з 01:00:22.

Російський блогер зазначив, що Арестович просуває ідею про "провал демократії", і запитав, який політичний лад він пропонує замість неї.

"Я не знаю, добре було б монархія, звісно. Не знаю, наскільки ми готові прямо зараз, але певний устрій, що не має яскраво виражених недоліків демократії, в першу чергу її неспроможність ухвалювати та реалізовувати реальні рішення. Тому що демократія тоне в процедурі. Тому що якщо Україна піде в процедури, проголосував парламент чи не проголосував, а потім суд скасував, то ми просто всі дружно помремо", — заявив політик.

Арестович вважає, що в Україні необхідно буде ввести надзвичайний стан і пряме президентське управління.

Він також зауважив, що не зможе себе проголосити монархом, бо це повинна зробити церква.

"Я не збираюся поки в монархи. Я кажу, що це був би хороший вихід, але бог керує, подивимося", — сказав Арестович

Олексій Арестович хоче стати президентом України: деталі

Олексій Арестович виїхав з України у 2023 році та відтоді перебуває за кордоном.

В інтерв'ю на американському консервативному подкасті PBD Podcast 23 грудня 2024 року він оголосив про свої наміри стати кандидатом у президенти України на майбутніх виборах. Він нагадав, що говорив про такі плани ще в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в липні 2022 року. Також Арестович казав, що більше довіряє президенту РФ Володимиру Путіну, ніж президенту України Володимиру Зеленському, бо російський лідер є "ворогом" і з ним іде чесна боротьба, а у внутрішній політиці багато бруду.

Нагадаємо, 19 лютого Олексій Арестович заявляв, що США введуть санкції проти оточення Зеленського.

23 січня Олексій Арестович розлютив українців висловлюваннями про розстріл РФ бійців ЗСУ. Він заявив, що полонені українські військові перед смертю поводилися не так, як повинні б були. За ці висловлення Арестовича розкритикували навіть його прихильники.