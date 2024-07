У Білому домі категорично спростували заяву NYT, що Байден готовий вийти з президентських перегонів

Спростування опублікував прессекретар президента Бейтс. Він заявив, що видання надало для коментаря лише 7 хвилин.

The New York Times із посиланням на джерело, яке спілкувалося на умовах анонімності, повідомило, що чинний президент Джо Байден уперше припустив, що, можливо, не зможе врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів із Дональдом Трампом. У Білому домі категорично спростували цю інформацію. Про це заявив у своєму X/Twitter Ендрю Бейтс, старший заступник прессекретаря Білого дому та заступник помічника президента.

"Це твердження абсолютно неправдиве. Якби New York Times надали нам понад 7 хвилин для коментарів, ми б їм про це сказали", — написав Бейтс, опублікувавши скриншот матеріалу The New York Times.

Пост Ендрю Бейтса в Х Фото: Скриншот

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на неназване джерело повідомило, що Байден нібито готовий вийти з президентських перегонів і поділився цими думками з ключовим союзником, імені якого не називають.

Президент Байден, як наголосив союзник, усе ще глибоко занурений у боротьбу за переобрання, однак він розуміє, що на нього чекають ще два важливих виступи: заплановане на п'ятницю інтерв'ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC News і передвиборчі поїздки до Пенсільванії та Вісконсина.

"Він знає, що якщо в нього буде ще два таких заходи (як минулі дебати) до кінця вихідних, ми будемо в іншому місці", — сказав союзник Байдена, маючи на увазі широко розкритикований виступ президента на дебатах із Дональдом Трампом.

Дебати Дональда Трампа і Джо Байдена Фото: Getty Images

Ця розмова, зазначає видання, є першим свідченням того, що президент серйозно замислюється над тим, чи зможе він оговтатися після провалу на дебатах зі своїм суперником.

Один із головних радників Байдена, який також говорив на умовах анонімності, сказав, що президент "добре усвідомлює політичний виклик, який стоїть перед ним".

Кілька союзників Байдена, які спілкувалися із сім'єю та радниками після дебатів у четвер, наголосили, що президент усе ще перебуває в боротьбі за своє політичне життя і значною мірою розглядає цей момент як шанс повернутися з небуття, як він робив це багато разів упродовж своєї півстолітньої кар'єри.

Але, за їхніми словами, він також ясно усвідомлює, що буде складно переконати виборців, спонсорів і політичний клас у тому, що його виступ на дебатах із Трампом був аномалією.

Камалу Гарріс називають найімовірнішою заміною Байдена Фото: Getty Images

Утім, якщо Джо Байден відмовиться від участі у виборах і вийде з передвиборчих перегонів, то його, найімовірніше, замінить віцепрезидентка Камала Гарріс. Саме її кандидатуру називають найімовірнішою.