"Почувається добре": після дебатів Байден пройшов медобстеження, — Politico

Президент США Джо Байден запевнив на закритій зустрічі з губернаторами, що він, як і раніше, перебуває "у формі". При цьому політик постукав по дереву.

Related video

У середу ввечері, 3 липня, президент США Джо Байден повідомив на закритій зустрічі більш ніж 20 губернаторам-демократам, що пройшов медичне обстеження після дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, і почувається добре. Про це пише Politico з посиланням на джерела, обізнані про перебіг зустрічі.

Під час годинної бесіди, викликаної посиленням побоювань щодо здоров'я і політичної життєздатності Байдена, один губернатор запитав президента про його фізичний стан. Президент зазначив, що останніми днями проходив обстеження, і заявив, постукавши по дереву, що він, як і раніше, у доброму здоров'ї.

Цю заяву, як зазначається, було зроблено на спішно організованому засіданні в Білому домі, під час якого близько дюжини губернаторів приїхали до Вашингтона, а інші взяли участь у ньому віртуально.

Водночас два губернатори-демократи з Нью-Мексико та Мена висловили стурбованість тим, чи зможе він усе ще перемогти в їхніх штатах. Під час зустрічі Байден повторив свою обіцянку, що його не витіснять із перегонів, і що він "у справі, щоб перемогти". Він узяв на себе відповідальність за свій поганий виступ на дебатах, заявивши губернаторам, що не послухав співробітників, які вмовляли президента уповільнити свій робочий графік перед дебатами.

Байден сказав губернаторам, що він хотів би більше подорожувати і взаємодіяти з великою кількістю виборців на незапланованих заходах. Він також визнав, що його передвиборчі обіцянки потребують доопрацювання, заявивши, що йому потрібно більше говорити про те, що впливає на виборців, і менше про статистику.

Четверта людина, яка була знайома з перебігом зустрічі, сказала, що губернатори закликали Байдена більше зосередитися на економічних питаннях, а не на зовнішній політиці.

Нагадаємо, раніше в Білому домі категорично спростували чутки, що Байден готовий вийти з президентських перегонів.