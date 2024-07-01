Семья отговаривает Байдена покидать избирательную гонку после провала на дебатах, — СМИ

Семья Байдена убеждена в его способности руководить США еще один срок. В его неудаче во время очной дискуссии обвинили команду, предлагая уволить кого-то из главных советников.

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Семья президента США Джо Байдена призвала его продолжать борьбу, несмотря на провальные дебаты с соперником на выборах Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на источники 1 июля.

Байден провел день с первой леди Джилл Байден, своими детьми и внуками. Он ранее запланировал эту поездку в президентскую резиденцию для фотосессии.

Главной темой обсуждения стало то, как унять беспокойство американских демократов после неудачного выступления Байдена на дебатах. Семья президента раскритиковала его команду за плохую подготовку к дискуссии.

Однако семья Байдена продолжает считать его лучшим оппонентом кандидату от Республиканской партии. Они убеждены, что 81-летний политик сможет возглавлять страну еще в течение четырех лет.

По данным СМИ, "самыми громкими" были Джилл Байден и сын президента Хантер Байден. Они придерживаются мнения, что несмотря на отчаяние политик не должен сдаваться. Семья интересовалась, могла ли команда подготовить его лучше.

Сообщается, что за дебатами, на которых Байден выглядел молчаливым и порой давал путаные ответы, наблюдали более 51 миллиона человек. Журналисты отметили, что политику, вероятно, придется выйти из гонки. В то же время люди, к которым он больше всего в мире прислушивается, советуют продолжать борьбу.

В CNN сообщили, что семья Байдена обсуждала увольнение кого-то из главных советников. В издании предположили, что в ближайшие дни мнение семьи может измениться, если рейтинг президента будет продолжать падать и выход из гонки позволит избежать падения демократов на выборах.

Напомним, президент США Джо Байден оправдался за свое выступление на дебатах, напомнив о своем возрасте. Он также обвинил соперника Дональда Трампа в установлении рекорда по лжи.

Обозреватель Washington Post Аарон Блейк опубликовал 10 вероятных кандидатов на замену Джо Байдену.