Покинет ли Байден избирательную гонку: Axios узнал, кто может повлиять на решение президента США

По данным американского портала Axios, Джо Байден может выйти из президентской гонки по совету кого-то из родных, в частности первой леди США.

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Президент США Джо Байден после недавнего поражения на дебатах может покинуть предвыборную гонку только в том случае, если такое решение примет его близкое окружение. Об этом пишет портал Axios.

Речь идет о жене президента Джилл Байден, его младшей сестре Валери и давнем друге и постоянном советнике Байдена Теде Кауфмане. Эти трое, а также небольшая группа советников из Белого дома — единственные люди, кто влияет на решения действующего президента США.

Этот "совет старейшин", как отмечается в статье, формировался десятилетиями и имеет влияние на "большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".

"Они знают, что это (теледебаты с Трампом, — ред.) была катастрофа. Но они думают, что существует проблеск надежды", — сказал собеседник Axios, близкий к окружению американского президента.

По данным портала, члены "совета" Байдена проанализировали все возможные сценарии и считают, что вместо него кандидатом от Демократической партии сможет стать только вице-президент Камала Харрис. Однако близкие президента все же уверены, что у Байдена "гораздо больше шансов победить Трампа, чем у Харрис".

Напомним, журнал Time опубликовал обложку следующего выпуска, на которой президент США Джо Байден "выходит" из кадра, оставляя позади себя на ярко-красном фоне слово "паника".

Фокус выяснял, что означает провал президента США Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, а также может ли он сойти с избирательной гонки.