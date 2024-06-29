Покинет ли Байден избирательную гонку: Axios узнал, кто может повлиять на решение президента США
По данным американского портала Axios, Джо Байден может выйти из президентской гонки по совету кого-то из родных, в частности первой леди США.
Президент США Джо Байден после недавнего поражения на дебатах может покинуть предвыборную гонку только в том случае, если такое решение примет его близкое окружение. Об этом пишет портал Axios.
Речь идет о жене президента Джилл Байден, его младшей сестре Валери и давнем друге и постоянном советнике Байдена Теде Кауфмане. Эти трое, а также небольшая группа советников из Белого дома — единственные люди, кто влияет на решения действующего президента США.
Этот "совет старейшин", как отмечается в статье, формировался десятилетиями и имеет влияние на "большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".
"Они знают, что это (теледебаты с Трампом, — ред.) была катастрофа. Но они думают, что существует проблеск надежды", — сказал собеседник Axios, близкий к окружению американского президента.
По данным портала, члены "совета" Байдена проанализировали все возможные сценарии и считают, что вместо него кандидатом от Демократической партии сможет стать только вице-президент Камала Харрис. Однако близкие президента все же уверены, что у Байдена "гораздо больше шансов победить Трампа, чем у Харрис".
Напомним, журнал Time опубликовал обложку следующего выпуска, на которой президент США Джо Байден "выходит" из кадра, оставляя позади себя на ярко-красном фоне слово "паника".
Фокус выяснял, что означает провал президента США Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, а также может ли он сойти с избирательной гонки.