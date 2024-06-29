Чи залишить Байден виборчі перегони: Axios дізнався, хто може вплинути на рішення президента США

За даними американського порталу Axios, Джо Байден може вийти з президентської гонки за порадою когось із рідних, зокрема першої леді США.

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Президент США Джо Байден після нещодавньої поразки на дебатах може покинути передвиборчу гонку лише в тому випадку, якщо таке рішення ухвалить його близьке оточення. Про це пише портал Axios.

Йдеться про дружину президента Джилл Байден, його молодшу сестру Валері та давнього друга та постійного радника Байдена Теда Кауфмана. Ці троє, а також невелика група радників з Білого дому — є єдиними людьми, хто впливає на рішення чинного президента США.

Ця "рада старійшин", як зазначається у статті, формувалась десятиліттями та має вплив на "великі й малі рішення в житті та президентстві Байдена".

"Вони знають, що це (теледебати з Трампом, – ред.) була катастрофа. Але вони думають, що існує проблиск надії", — сказав співрозмовник Axios, близький до оточення американського президента.

За даними порталу, члени "ради" Байдена проаналізували всі можливі сценарії та вважають, що замість нього кандидатом від Демократичної партії зможе стати лише віцепрезидентка Камала Гарріс. Проте близькі президента все ж таки впевнені, що у Байдена "набагато більше шансів перемогти Трампа, ніж у Гарріс".

Нагадаємо, журнал Time опублікував обкладинку наступного випуску, на якій президент США Джо Байден "виходить" з кадру, залишаючи позаду себе на яскраво-червоному тлі слово "паніка".

Фокус з'ясовував, що означає провал президента США Джо Байдена на дебатах з республіканцем Дональдом Трампом, а також чи може він зійти з виборчої гонки.