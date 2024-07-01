Сім'я відмовляє Байдена залишати виборчі перегони після провалу на дебатах, — ЗМІ

Родина Байдена переконана в його здатності керувати США ще один термін. У його невдачі під час очної дискусії звинуватили команду, пропонуючи звільнити когось з головних радників.

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Родина президента США Джо Байдена закликала його продовжувати боротьбу попри провальні дебати з суперником на виборах Дональдом Трампом. Про це повідомили в Associated Press з посиланням на джерела 1 липня.

Байден провів день з першою леді Джилл Байден, своїми дітьми та онуками. Він раніше запланував цю поїздку у президентську резиденцію для фотосесії.

Головною темою обговорення стало те, як вгамувати занепокоєння американських демократів після невдалого виступу Байдена на дебатах. Сім’я президента розкритикувала його команду за погану підготовку до дискусії.

Однак родина Байдена продовжує вважати його найкращим опонентом кандидату від Республіканської партії. Вони переконані, що 81-річний політик зможе очолювати країну ще протягом чотирьох років.

За даними ЗМІ, "найголоснішими" були Джилл Байден та син президента Гантер Байден. Вони дотримуються думки, що попри відчай політик не має здаватись. Родина цікавилась, чи могла команда підготувати його краще.

Повідомляється, що за дебатами, на яких Байден виглядав мовчазним та часом давав плутані відповіді, спостерігали понад 51 мільйон осіб. Журналісти зазначили, що політику, ймовірно, доведеться вийти з перегонів. Водночас люди, до яких він найбільше у світі дослухається, радять продовжувати боротьбу.

У CNN повідомили, що сім’я Байдена обговорювала звільнення когось з головних радників. У виданні припустили, що найближчими днями думка родини може змінитись, якщо рейтинг президента продовжуватиме падати й вихід з перегонів дозволити уникнути падіння демократів на виборах.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виправдався за свій виступ на дебатах, нагадавши про свій вік. Він також звинуватив суперника Дональда Трампа у встановленні рекорду з брехні.

Оглядач Washington Post Аарон Блейк опублікував 10 ймовірних кандидатів на заміну Джо Байдену.