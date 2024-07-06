Хотят отстреливать: в РФ свиньи разрыли могилы погибших в Украине военных (видео)

Впервые свиньи удрали на кладбище еще в апреле, разрыв несколько захоронений. Не обошли они стороной и могилы российских оккупантов, погибших во время вторжения в Украину. Теперь животных обещают за это расстреливать.

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Свиньи фермера из села Карпысак Тогучинского района Новосибирской области (РФ) повадились ходить на местное кладбище, где разрывают могилы, в том числе и российских военных, погибших на войне в Украине. Об этом пишет издание "Вести. Новосибирск", а соответствующее видео, где 100-килограммовые животные роются на погосте, уже гуляет по телеграмм-каналам.

По информации местной жительницы, свиньи начали бегать на кладбище еще в апреле, разрыв десятки могил вкупе с захоронениями "героев СВО". Журналисты рассказали об этом в СМИ, и глава Мирновского сельсовета, куда входит Карпысак, Юрий Зайцев пообещал, что либо решит вопрос, либо уволится.

Несмотря на обещание, чиновник со своего поста никуда не ушел. А поскольку свиньи не перестали разрывать могилы, журналисты напомнили ему о невыполненном обещании, предложив написать заявление на увольнение и даже дали белый лист и ручку.

Зайцев согласился с требованиями.

"Вот заявление по собственному написал. Ну, я ж слово пацана давал", – заявил он.

Однако дальше слов дело не пошло. В последний момент ему предложили "радикальный компромисс": отстреливать свиней, как бесхозных, поскольку владелец животных, который занимается производством колбасы, утверждает, что это не его свиньи.

Когда журналисты пришли к фермеру, он не стал с ними общаться и заявил, что они очень однобоко освещают все, что происходит.

В прошлом году жители села жаловались на то, что свиньи нападали и на людей. Люди обратились в полицию, но никакого результата это не принесло.

Ранее Фокус писал, что РФ набирает каждый месяц до 30 тысяч солдат для войны в Украине.