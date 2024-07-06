Хочуть відстрілювати: у РФ свині розрили могили загиблих в Україні військових (відео)

Уперше свині втекли на цвинтар ще у квітні, розірвавши кілька поховань. Не оминули вони стороною і могили російських окупантів, які загинули під час вторгнення в Україну. Тепер тварин обіцяють за це розстрілювати.

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Свині фермера із села Карписак Тогучинського району Новосибірської області (РФ) внадилися ходити на місцевий цвинтар, де розривають могили, зокрема й російських військових, загиблих на війні в Україні. Про це пише видання "Вести. Новосибірськ", а відповідне відео, де 100-кілограмові тварини риються на цвинтарі, вже гуляє телеграм-каналами.

За інформацією місцевої мешканки, свині почали бігати на цвинтар ще у квітні, розриваючи десятки могил укупі з похованнями "героїв СВО". Журналісти розповіли про це в ЗМІ, і голова Мирнівської сільради, куди входить Карписак, Юрій Зайцев пообіцяв, що або вирішить питання, або звільниться.

Незважаючи на обіцянку, чиновник зі своєї посади нікуди не пішов. А оскільки свині не перестали розривати могили, журналісти нагадали йому про невиконану обіцянку, запропонувавши написати заяву на звільнення і навіть дали білий аркуш і ручку.

Зайцев погодився з вимогами.

"Ось заяву за власним написав. Ну, я ж слово пацана давав", — заявив він.

Однак далі слів справа не пішла. В останній момент йому запропонували "радикальний компроміс": відстрілювати свиней, як безхазяйних, оскільки власник тварин, який займається виробництвом ковбаси, стверджує, що це не його свині.

Коли журналісти прийшли до фермера, він не став із ними спілкуватися і заявив, що вони дуже однобоко висвітлюють усе, що відбувається.

Минулого року жителі села скаржилися на те, що свині нападали і на людей. Люди звернулися до поліції, але жодного результату це не принесло.

Раніше Фокус писав, що РФ набирає щомісяця до 30 тисяч солдатів для війни в Україні.