Украинцы в Нидерландах чувствуют себя как дома, но считают язык сложным, — исследование

Около 60% украинских граждан нашли работу, но ниже своего профессионального уровня. У 50% украинцев университетское образование — это самый высокий показатель среди прочих групп беженцев.

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Беженцы из Украины чувствуют себя в нидерландских городах как дома и пока хотя здесь остаться, но есть сорности с освоением нидерландского языка, что не позволяет полноценно влиться в общество. Об этом сообщает NL Times.

Исследовательский центр WODC Министерства юстиции и безопасности страны впервые провел исследование в отношении украинских беженцев. Около 60% украинских граждан нашли работу, но большинство говорит, что приходится работать ниже своего профессионального уровня. У половины осевших в Нидерландах украинцев университетское образование — это самый высокий показатель среди прочих групп беженцев.

6 из 10 украинцев, которые остаются без работы, объясняют это тем, что не знают хорошо язык.

Больше половины говорят, что вообще не говорят на нидерландском. Только 5% оценивают свое знание удовлетворительно. Большинство украинцев, остающихся без работы, также полагают, что недостаток языковых навыков — это главная причина, по которой они не могут найти работу в Нидерландах.

Связано ли это с навыками именно нидерландского языка, будет установлено в последующих исследованиях. Его авторы говорят, что украинцы не считают, что им нужно интегрироваться в общество — и поэтому не приходится осваивать язык. Это также препятствие для других аспектов, связанных с интеграцией в местную среду, например социализация и общение с местными жителями.

В WODC считают, что было бы лучше, если бы существовал план относительно языковой подготовки украинцев в стране. В исследовании приняли участие около 3500 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что в марте сообщалось, что центр для беженцев в Нидерландах отказался принимать украинских мужчин. Заявки принимаются только от уязвимых групп, таких как женщины и дети.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Молдове хотят вернуться домой.