В США показали новый самолет Трампа: после того, как критик Украины стал кандидатом в вице-президенты (фото)

Советник Трампа Джейсон Миллер накануне вечером, 16 июля, поделился фото нового самолета с надписью "Трамп Вэнс". В тот же день Трамп объявил, что выбрал Джей Ди Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента США.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп представил новый самолет после объявления о том, что сенатор Джей Ди Вэнс будет его кандидатом на пост вице-президента в ходе предвыборной кампании 2024 года. Об этом пишет Newsweek.

Советник Трампа Джейсон Миллер накануне вечером, 16 июля, поделился фото нового самолета, на котором изображена надпись "Трамп Вэнс". Ранее в тот же день Трамп объявил, что выбрал Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента США. Трамп также официально номинирован в качестве кандидата от Республиканской партии.

Этот самолет отличается от самолета Trump Force One, которым экс-президент пользуется лично. Джек Суини, аналитик, который отслеживает частные самолеты знаменитостей и политиков, сообщил, что самолет, по всей видимости, — Boeing 737.

"Самолет Трампа-Вэнса выглядит как N917XA, он находится в аэропорту MCI (Международный аэропорт в Канзас-Сити, Миссури). Подсказка: ржавчина на верхушках внешних ангаров такая же, как на фото. 917 соответствует номеру двери. На лифте изображен логотип Eastern Airlines, N917XA — самолет Eastern Airlines", — написал Суини в X, ранее в Twitter.

Самолет Трампа

Кто такой Джей Ди Вэнс?

Джеймс Дэвид Вэнс — 39-летний сенатор от штата Огайо, известен в США благодаря мемуарам 2016 года "Деревенская элегия". Его избрали в Сенат в 2022 году как политического новичка, который быстро заработал репутацию сторонника Трампа, хотя некогда выступал против 45-го президента.

Он также известен рядом заявлений относительно Украины, и того, каким должно быть ее будущее. Вэнс призывал Палату представителей блокировать помощь Киеву, объясняя это тем, что США должны работать над безопасностью собственных границ. В интервью The Hill он говорил, что "Европе следует проявить активность, а США должны сосредоточиться на Азии".

Он придерживается мнения о том, что для окончания "конфликта" с РФ Киеву необходимо закрепить нейтральный статус и пойти на территориальные уступки. В апреле в своей статье для The New York Times он отмечал, что в Киеве и Вашингтоне должны признать, что возвращение Украины к границам 1991 года нереалистично.

Напомним, что в Европе отреагировали на кандидата в вице-премьеры от Трампа, назвав это "катастрофой для Украины".

Также сообщалось, что, по словам Виктора Орбана, Трамп еще до инаугурации готов стать мирным посредником между Украиной и РФ.